Contro la Lazio è in palio un pezzo di Champions. Gattuso avverte: "Loro assomigliano alla Juventus, servirà una grande gara". E sulla Roma: "Non sento Totti da mesi".

di MarcoValerio Bava - 12/04/2019 17:08 | aggiornato 12/04/2019 17:13

Un crocevia per la Champions League, una sfida dal sapore particolare perché vincere vorrebbe dire consolidare il quarto posto e dare un colpo forse fatale alle speranze di una diretta concorrente. Il Milan che affronta la Lazio però arriva da un momento negativo, fatto di un solo punto nelle ultime quattro partite di Serie A. Sabato a Torino, contro la Juventus, è arrivata uno sconfitta amara perché i rossoneri non avevano demeritato.

Ma la settima sconfitta in campionato ha dato ulteriore fiato alle voci che voglio Gattuso lontano da Milanello, magari a Roma al posto di Ranieri, spinto dall'amico Totti. Voci che Gattuso dribbla con abilità.

Ora nella testa del Milan e di Rino c'è solo la Lazio, perché quella contro i biancocelesti è una sfida che vale una stagione. Da quando Gattuso è allenatore rossonero ha affrontato Inzaghi in cinque occasioni. Sono arrivate due vittorie e tre pareggi, anche se un successo solo ai rigori, oltre un anno fa in semifinale di Coppa Italia. L'altro successo invece arrivò proprio a San Siro, con il famigerato gol di mano di Cutrone che tanto fece discutere. Arbitro di quella sfida era Irrati, mentre al Var c'era Rocchi che sarà il direttore della gara di sabato sera.

Milan, Gattuso: "Contro la Lazio serve una grande partita"

La sfida è pesante. C'è in ballo la Champions, un traguardo che il club considera fondamentale nel progetto di rilancio. Dall'altra parte c'è una squadra tosta, che per valori e forza è ormai una presenza costante ai piani alti del campionato. Gattuso avverte:

La Lazio è una squadra molto fisica, assomiglia alla Juventus, riempie sempre l'area con almeno quattro uomini. Domani non basterà giocare bene, dovremo mettere in campo cattiveria e forza. Da quando sono allenatore contro di loro abbiamo sempre fatto fatica perché a livello fisico ci fanno perdere tanta energia. Dobbiamo giocare per vincere

La Champions è l'obiettivo primario. Quasi vitale. Il Milan è quarto in classifica, nell'ultima giornata è stato raggiunto dall'Atalanta. La Lazio è a tre punti e ha una partita da recuperare e alla stessa distanza c'è la Roma. Insomma, la corsa è apertissima. Gattuso poi allontana le voci su un possibile futuro in giallorosso:

Io penso solo al presente, l'obiettivo è tornare in Champions League. Per il resto posso dire che non sento Totti da 5 mesi, quando gli ho fatto gli auguri di compleanno. Non posso parlare con altre società avendo altri anni di contratto con il Milan, sarebbe da irrispettosi e da sciocchi.

Gattuso: "Rocchi grande arbitro, nella difficoltà mi esalto"

Intanto in settimana è arrivato anche il deferimento della società da parte della Camera di Investigazione Uefa per il Controllo Finanziario dei Club alla Camera Arbitrale dell'Uefa. Ma Gattuso replica:

Non entro in queste cose, c'è gente che ha studiato per questo che se ne occuperà. Io sento la responsabilità del campo e ho sempre pensato che mi trovo più a mio agio quando le cose non vanno bene. Vivo male quando c'è troppa allegria, quando si vince. Io so dare il meglio nei momenti di difficoltà, quando vedo troppi sorrisi non mi ritrovo.

C'è poi la questione arbitri. Dopo Genova, ecco l'Allianz Stadium e il fallo di mano di Alex Sandro non sanzionato da Fabbri. Un'interpretazione che ha scatenato ovviamente le proteste del Milan. Ma l'allenatore del Milan non vuole alibi:

Noi non dobbiamo avere la paura che l'arbitro sia in malafede, dobbiamo giocare rispettando il lavoro degli altri. Rocchi è una garanzia, è perfetto. Non voglio alibi, è vero che ci sono stati degli errori, ma noi dobbiamo pensare solo a giocare nel modo migliore possibile.

L'ultima battuta di Gattuso è sui rientri di Paquetà e Donnarumma:

Gigio credo che tornerà dalla prossima settimana, mentre Paquetà sta migliorando molto. Domani e dopodomani correrà sulla sabbia, dobbiamo ancora aspettare. Vedremo se tra qualche giorno sentirà ancora fastidio o meno.