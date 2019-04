Gestione condivisa con Fluminense e Flamengo per salvare il Maracanã

Fluminense e Flamengo prenderanno in gestione provvisoria lo storico stadio brasiliano, insieme a un gruppo di consulenza finanziaria.

di Antonio Cunazza - 12/04/2019 15:59 | aggiornato 12/04/2019 16:01

L'Estadio Maracanã ritorna al calcio brasiliano. Così ha annunciato Witson Witzel, governatore di Rio de Janeiro, per ufficializzare la notizia dell'affidamento dello storico stadio sudamericano ai due club cittadini, Flamengo e Fluminense, per 180 giorni. Un atto dovuto per tentare di risollevare le sorti finanziarie e lo stato in cui versa l'impianto cittadino.

Fin dai mesi successivi ai Mondiali 2014, e nonostante tutti gli interventi di ammodernamento realizzati, il declino del Maracanã era stato evidente ed era rimbalzato sui media di tutto il mondo. Poi la gestione affidata al colosso industriale brasiliano Odebrecht, crollato sotto il peso delle inchieste di corruzione negli ultimi due anni. Da qui, l'intervento del governo cittadino, che ha estromesso Odebrecht dalla gestione dello stadio, riportando i club in prima fila.

Flamengo e Fluminense subentreranno ufficialmente nella gestione del Maracanã dal 19 aprile per i prossimi sei mesi, con la possibilità di un'estensione per ulteriori 180 giorni. In questo scenario, i due club cittadini saranno affidati da un gruppo di consulenza finanziaria, che valuterà le migliori soluzioni per riuscire a ridare un valore economico importante allo stadio.

L'uscita di scena del gruppo Odebrecht, dopo i gravi guai giudiziari, è stato un passo importante voluto dal governo di Rio de Janeiro. Nei giorni scorsi la municipalità ha deciso di annullare unilateralmente il contratto che affidava la gestione del Maracanã a Odebrecht. Un contratto di 35 anni stipulato nel 2013, alla viglia dei Mondiali, e dal quale la città doveva ancora ricevere il pagamento di 10 milioni di dollari in riferimento ad alcune tasse del 2017.

L'ingresso di Flamengo e Fluminense, rivali in campo e tra i club più importanti della storia del calcio brasiliano, restituisce fiducia nella possibilità di gestire lo stadio con profitto. Non solo la possibilità di prolungare a un anno di gestione l'attuale contratto semestrale, ma anche il bando definitivo per 35 anni che la città promulgherà entro il 2020 e che sarà rivolto a una gestione mista pubblico-privato.

Intanto, un gruppo di consulenza finanziario composto da tre società ("Bravo Live", "Golden Goal" e "Time for Fun") dovrebbe essere affiancato ai due club di calcio per valutare e studiare le migliori possibilità di gestione dello stadio, in sinergia con la città di Rio. Bravo Live si occupa già della gestione dell'Allianz Parque, lo stadio del Palmeiras a San Paolo, mentre Golden Goal era già stata coinvolta nella gestione del Maracanã e Time for Fun è molto attiva nella gestione degli eventi sul mercato sudamericano.

Il Maracanã, inaugurato nel 1950 e con una capienza attuale di 78.838 posti, si prepara intanto a ospitare la Copa America 2019. In estate saranno quattro le partite giocate qui: Paraguay-Qatar, Bolivia-Peru, Cile-Uguruay e la finalissima del 7 luglio.