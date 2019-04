Il vicepresidente dei bianconeri ha tranquillizzato la Joya dopo il match contro l'Ajax.

di Redazione Fox Sports - 12/04/2019 11:29 | aggiornato 12/04/2019 17:34

Ormai Federico Bernardeschi ha preso il suo posto nell'undici titolare. Contro Atletico Madrid e Ajax, rispettivamente nel ritorno dei quarti di Champions e nell'andata degli ottavi, Massimiliano Allegri ha preferito puntare sull'ex Fiorentina piuttosto che su Paulo Dybala, che sta vivendo una delle sue peggiori stagioni da quando veste la maglia della Juventus.

Dopo la partita pareggiata contro i Lancieri, in cui la Joya ha trovato spazio solamente nel finale e non è riuscito a lasciare il segno, l'argentino era particolarmente deluso. Come riportato da Il Corriere di Torino, il giocatore sarebbe andato dal vicepresidente Pavel Nedved per avere rassicurazioni riguardo il suo futuro in bianconero.

Avrebbe anche chiesto lumi sulle voci circolate negli ultimi giorni su una sua possibile cessione durante la prossima finestra di mercato. La risposta di Nedved sarebbe stata piuttosto netta: "Lascia perdere, sono tutte cavolate. La Juve punta su di te e non ti vuole vendere".

Parole che per il momento lo hanno parzialmente rasserenato, ma Dybala vuole fare i fatti e migliorare le sue statistiche. In stagione ha collezionato 37 presenze, 10 gol e 6 assist. Nel 2019 però è sceso in campo dal 1' appena 8 volte e ha segnato solo 3 gol. Troppo poco per chi come lui è abituato a essere protagonista.