Ennesimo problema muscolare per l'esterno brasiliano.

14 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 12/04/2019 12:19 | aggiornato 12/04/2019 12:27

Una stagione da dimenticare. Douglas Costa non fa in tempo a recupare che subito deve tornare in infermeria. L'esterno brasiliano, dopo aver smalito un problema muscolare alla coscia, si è rivisto in campo nel finale di Ajax-Juventus, andata dei quarti di Champions League. Non giocava dal 2 febbraio, dal 3-3 interno dei bianconeri contro il Parma.

Nei minuti in cui è stato impiegato alla Cruijff Arena, l'ex Bayern Monaco ha incantato, sprintando e colpendo un palo che trema ancora. Peccato che il classe 1990 sia ora costretto a fermarsi nuovamente. Proprio così.

In conferenza stampa, alla vigilia di SPAL-Juventus, Allegri ha dichiarato: "Douglas Costa ha accusato un risentimento al polpaccio dopo la partita con l'Ajax. Oggi si sottoporrà ad accertamenti strumentali, ma è molto difficile che sarà a disposizione". In questa stagione Costa ha collezionato 25 presenze, 1 gol e 2 assist.