Bianconeri con tante seconde linee contro la squadra di Semplici, in una sfida che può valere l'ottavo scudetto di fila. In rampa di lancio il difensore 21enne e il centrocampista classe 2000.

di Luca Guerra - 12/04/2019 21:01 | aggiornato 12/04/2019 21:06

Chiellini, Caceres, Rugani, Pjanic, Matuidi, Emre Can, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Con un altro difensore e un portiere, ci sarebbero gli estremi per mandare in campo un 11 pronto a lottare per la vetta della Serie A. Invece è l'elenco dei calciatori esclusi dalla lista dei convocati, per infortunio o necessità di rifiatare in vista del ritorno degli ottavi di Champions League, nella Juventus che sfiderà la SPAL nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A.

Una vera e propria emergenza, dettata anche da qualche riposo forzato agevolato dalla classifica, che vede i bianconeri a +20 sul Napoli secondo e bisognosi di un solo punto nelle prossime sette partite di campionato per festeggiare l'ottavo scudetto consecutivo, e dalla testa rivolta all'Ajax, atteso martedì sera all'Allianz Stadium nella partita che vale una stagione. Così, nella trasferta di Ferrara, Massimiliano Allegri ha annunciato l'intenzione di dar spazio a uno dei giovani aggregati alla Prima Squadra, restringendo il cerchio a due nomi: Luca Coccolo e Hans Nicolussi Caviglia.

Un difensore 21enne e un centrocampista di 19 anni. Risorse che possono tornare utili in un pomeriggio con cerotti al seguito, nel quale un pareggio può valere la conquista del titolo 2018/2019. Se Nicolussi vanta già una presenza in Serie A - contro l’Udinese lo scorso 8 marzo - e due convocazioni in Champions League, l’ultima proprio all'Amsterdam Arena contro l’Ajax, per Coccolo è arrivata la prima convocazione stagionale con i senior. Con loro, anche Kastanos, Mavididi e Gozzi, tutti pescati dall'Under 23 della Juventus.

Juventus, Massimiliano Allegri ha annunciato la presenza di uno tra Coccolo e Nicolussi a Ferrara

Chi è Hans Nicolussi Caviglia: il valdostano che studia Pjanic e De Jong

Hans Nicolussi Caviglia, quindi, non è una novità assoluta per la Serie A. Il massimo campionato l'ha assaggiato già per 15 minuti in Juventus-Udinese, suo battesimo allo Stadium. Cresciuto nel mito di Johan Cruyff (per questo indossa la 41, un 14 rovesciato) del quale ammira "l'impronta che ha lasciato nel calcio", studia Miralem Pjanic, ammira Kevin De Bruyne e Frenkie De Jong, che ad Amsterdam gli ha donato la sua maglia. Valdostano, compirà 19 anni il prossimo 18 giugno e in stagione ha realizzato sette reti nelle 36 volte che è sceso in campo. Prima 18 presenze e quattro gol in campionato, poi sei apparizioni e due gol in Youth League, infine il salto nell'Under 23 di mister Zironelli, nel campionato di Serie C: ai primi approcci con il calcio professionistico, Hans ha messo insieme cinque presenze e 169 minuti. Sa ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, ma preferisce la fase offensiva a quella di non possesso. L'idolo tra i senior? Per dedizione e classe, manco a dirlo, Cristiano Ronaldo.

Juventus, chi è Luca Coccolo: studia Chiellini e ha il numero di Rugani

Nato terzino sinistro, cresciuto come difensore centrale. Si legge Luca Coccolo, ma il punto di riferimento - per evoluzione tattica - è Giorgio Chiellini. Come l'attuale capitano della Juventus, il 21enne nato a Ciriè il 23 febbraio 1998 è partito dalla fascia per conquistare il cuore della difesa. Il tutto a suon di prestazioni convincenti: 187 centimetri per 78 chili, Coccolo è da 12 anni alla Juventus. Ha vissuto tutta la trafila in Primavera, vincendo il Torneo di Viareggio nel 2016 e mettendo insieme quest'anno in Serie C 27 presenze e quasi 2000 minuti in campo. Quelle con l'Under 23 bianconera, però, non sono le prime presenze tra i pro.

L'anno scorso, dopo cinque mesi senza vedere il campo a Perugia in B, aveva giocato 13 partite con il Prato, retrocesso dalla C ai Dilettanti. "Prima di una partita posa il telefono almeno 3-4 ore prima perché vuole concentrarsi sulla gara e non sul resto" racconta la fidanzata Carlotta Corsetti a TMW. Numero di maglia con la formazione di Zironelli? La 24, come Daniele Rugani in Prima Squadra. Un nome con il quale condivide ruolo, lunga militanza in bianconero e faccia pulita. A Ferrara, se dovesse toccargli di affiancare Bonucci o De Sciglio, dovrà però mostrare i denti.