Alla fine degli anni ’90, Juventus e Fiorentina giocavano partite decisive per l’assegnazione dello Scudetto. In questa foto un grande campione e due mediani dai polmoni immensi.

di Jvan Sica - 12/04/2019 01:04 | aggiornato 12/04/2019 10:09

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, Juventus-Fiorentina era tornata una delle partite decisive della stagione per puntare alla vittoria finale della Serie A. Dal 1995 al 2002, anno del fallimento, i Viola hanno vinto due Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e raggiunto ottimi piazzamenti in campionato. Erano una grande squadra e il presidente Vittorio Cecchi Gori aveva voglia di primeggiare.

L’anno in cui sembrava che potesse davvero farcela era il 1998-99, stagione alla cui guida della squadra c’era Giovanni Trapattoni, con un attacco atomico formato da Batistuta, Rui Costa, Edmundo e Oliveira utilizzato come tornante. Un infortunio di Batigol e le bizze di Edmundo fecero naufragare il grande sogno.

In quegli anni però a dominare il calcio italiano era la Juventus di Marcello Lippi, vincitrice nel 1996 della Champions League. L’anno successivo si cambia tutto: via Vialli e Ravanelli, dentro alcuni dei campioni che hanno segnato quegli anni. Questa è un’immagine di una delle partite di quegli anni. Per indovinare i tre calciatori protagonisti della foto, ecco tre indizi utili per riconoscerli.

Immagine di una delle tante Fiorentina-Juventus che tra la fine dei ’90 e l’inizio del nuovo millennio valevano una buona fetta di campionato.

Chi sono i protagonisti di questa Juve-Fiorentina in Serie A?

Il primo indizio riguarda il grande campione bianconero che controlla la palla, davvero difficile da non conoscere. Per aiutarvi però, possiamo dirvi che anche il figlio è un calciatore professionista e sulla lista di gioco il suo nome è spesso riportato come Enzo Fernandez.

Il calciatore più vicino al calciatore della Juve è un centrocampista di grande energia, che ha giocato tre partite in Nazionale maggiore, sempre da subentrante.

Il secondo giocatore della Fiorentina, lontano dall’azione, è un onesto mediano dai grandi polmoni, conosciuto però in tutto il mondo perché ha segnato uno dei gol più belli e incredibili della storia della Champions League.