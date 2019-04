Dopo le tappe in Australia e Bahrain, la F1 approda a Shanghai. Un anno fa vinse Ricciardo con la Red Bull. Ecco tutte le informazioni per seguire il GP.

di Matteo Bellan - 12/04/2019 01:00

In questo weekend la Formula 1 tornerà in azione con il Gran Premio della Cina 2019. Il campionato andrà di scena presso lo Shanghai International Circuit per il terzo appuntamento stagionale, dopo quelli di Australia e Bahrain. Si tratterà del GP numero 1000 della storia della F1.

A Sakhir abbiamo assistito ad un'altra doppietta Mercedes, con Lewis Hamilton che ha vinto davanti al compagno Valtteri Bottas, ma è stato un trionfo decisamente fortunato. Infatti la scuderia più forte del weekend era stata la Ferrari, che aveva piazzato Charles Leclerc e Sebastian Vettel in prima fila. Poi, tra errore del tedesco e guasto al motore (comunque riutilizzabile ora) del monegasco, è sfumata una doppietta rossa che sembrava scontata.

Sicuramente in Cina la Ferrari proverà a riscattarsi, dimenticando quando successo in Bahrain e cercando finalmente di vincere. Mercedes, ovviamente, non starà a guardare. Cercherà di essere della partita anche la Red Bull con Max Verstappen, mentre Pierre Gasly deve ancora migliorare parecchio per stare vicino ai top driver della Formula 1. Sarà curioso vedere se ci sarà qualche exploit da parte di altri piloti. Magari quel Daniel Ricciardo che un anno fa vinse a Shanghai proprio con la Red Bull e che adesso con la Renault sta ancora cercando il giusto feeling.

Il podio del 2018 in Cina con Ricciardo vincitore, secondo Bottas e terzo Raikkonen

Formula 1, GP Cina 2019: informazioni su circuito e statistiche

Lo Shanghai International Circuit misura 5,451 Km ed è costituito da 16 curve. Inaugurato nel 2003, ospita il campionato di Formula 1 dal 2004. È stato progettato dal tedesco Hermann Tilke, noto per aver ideato anche diversi altri circuiti. La pista è abbastanza apprezzata dai piloti: sono infatti presenti curve veloci, rettilinei e staccate violente. È parecchio tecnica ed è fondamentale essere efficienti a livello di aerodinamica.

Oltre al carico aerodinamico, sono fondamentali anche la trazione in uscita dalle curve lente e la potenza del motore per affrontare i due lunghi rettifili presenti. Ci sono buone possibilità di sorpasso in Cina, soprattutto nelle curve 6, 9 e 14. Sono 56 i giri da percorrere in gara, per un totale di 305,066 Km. Il tracciato di Shanghai sollecita soprattutto il pneumatico anteriore sinistro. I lunghi rettilinei possono provocare un raffreddamento delle gomme con conseguente formazione di graining, fenomeno di abrasione della copertura che si verifica quando la pista è sporca o comunque non gommata. Vedremo se i nuovi pneumatici eviteranno la comparsa di tale problema. Pirelli in Cina ha portato le mescole C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft).

La Ferrari ha vinto quatto volte a Shanghai. La prima nell'edizione inaugurale del GP nel 2004 con Rubens Barrichello. Altri successi sono poi giunti con Michael Schumacher (tuttora detentore del giro record in 1'32"238 del 2004), Kimi Raikkonen e Fernando Alonso. Mercedes ha trionfato in cinque occasioni in Cina, due con Nico Rosberg e tre con Hamilton. Proprio Lewis con cinque vittorie è il pilota vincente su questo circuito, essendo arrivato primo in due gare anche ai tempi della McLaren. Un anno fa vinse Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. La pole position fu conquistata da Vettel, che partì con Kimi affianco ma poi in gara chiuse ottavo a causa di un contatto con Verstappen.

Michael Schumacher festeggia sul podio dopo la vittoria del 2006 a Shanghai

Programmazione diretta tv e streaming Sky Sport F1 e TV8

Il Gran Premio della Cina 2019 del campionato di Formula 1 sarà visibile in diretta TV su Sky Sport F1 HD. Tramite le app SkyGo e Now TV sarà possibile seguire Prove Libere, Qualifiche e Gara in streaming anche su pc, tablet e smartphone. Per i non abbonati, ci saranno le differite in chiaro sul canale TV8. Di seguito la programmazione con tutti gli orari.

Dirette Sky Sport F1 HD

Venerdì 12 aprile

4:00-5:30 - Libere 1

8:00-9:30 - Libere 2

5:00-6:00 - Libere 3

8:00-9:00 - Qualifiche

8:10 - Gara

