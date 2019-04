Non si ferma la protesta dei tifosi viola, che contro il Bologna lasceranno vuoto il Franchi per 45'. E intanto in città spuntano decine di striscioni contro i Della Valle.

di Redazione Fox Sports - 12/04/2019 12:24 | aggiornato 12/04/2019 15:30

Non sarà un inizio semplice per Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina. Domenica la Viola affronterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, una delle squadre più in forma del campionato. E per 45' dovrà farlo senza i suoi tifosi, che lasceranno vuoti gli spalti del Franchi per tutto il primo tempo.

Un gesto di protesta contro i vertici societari deciso dall'ATF, vale a dire l'Associazione tifosi fiorentini. E intanto in città stanno comparendo decise di striscioni che prendono di mira i Della Valle. Da Piazzale Michelangelo a via Aretina, da via Sestese al sottopasso della Fortezza da Basso, il messaggio è sempre lo stesso: "Della Valle vattene".

Un rapporto, quello tra la tifoseria e i Della Valle, che forse sta raggiungendo i minimi storici dal 2002, anno in cui due imprenditori hanno acquistato il club toscano. A Montella l'arduo compito di riportare il buon umore in una piazza profondamemte delusa come non succedeva da anni.