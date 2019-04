Fiorentina-Bologna: probabili formazioni, dove vederla in TV, statistiche

I felsinei ospiti dei toscani nel match del Franchi.

di Redazione Fox Sports - 12/04/2019 12:19 | aggiornato 12/04/2019 12:23

Fiorentina-Bologna è la gara di Serie A valida per il 32º turno che si gioca domenica 14 aprile alle 15.

L'arbitro di Fiorentina-Bologna è Giacomelli, supportato da Caliari e Di Vuolo. Il quarto uomo è Giua, al VAR Marriani e Marrazzo all'AVAR.

Statistiche e curiosità di Fiorentina-Bologna

Getty Images Il rigorista del Bologna Erick Pulgar è l’unico giocatore dei top-5 campionati europei capace di segnare cinque gol con soli cinque tiri nello specchio (tutti rigori).

Dopo aver segnato in tre partite di campionato consecutive, Luis Muriel è rimasto a secco nelle quattro più recenti: tuttavia l’attaccante della Fiorentina ha realizzato due reti e fornito due assist nelle ultime cinque sfide con il Bologna in Serie A.

In questo campionato nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto alla Fiorentina: 21 punti persi per i viola, nove volte recuperati sul pari e una volta sconfitti.

La Fiorentina è la squadra che in percentuale ha segnato meno gol nel primo tempo (35%; 16/46); il Bologna invece è quella che ha subito più gol nella prima mezzora (19).

Il Bologna ha subito almeno due gol in tutte le ultime quattro trasferte di campionato: aveva mantenuto la porta inviolata in due delle precedenti quattro.

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato: tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 38 partite di Serie A per gli emiliani.

Dopo una serie di quattro successi interni consecutivi nelle prime quattro gare casalinghe di questo campionato, la Fiorentina ne ha vinta solo una nelle successive 11 (7N, 3P).

La Fiorentina non ha vinto nelle ultime sette partite di Serie A (4N, 3P): a dicembre i viola sono già arrivati a quota otto gare consecutive senza successi.

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di Serie A contro il Bologna, con un solo gol subito, nell’ultima di queste sfide: solo nel 1962 i viola hanno raggiunto quota sette successi interni consecutivi contro i rossoblu.

La Fiorentina è imbattuta dal 2013 contro il Bologna: da allora per i viola sette successi e due pareggi in nove sfide di Serie A.

Fiorentina-Bologna: probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel.

Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Dove vedere in TV e streaming Fiorentina-Bologna

È possibile vedere in TV Fiorentina-Bologna su Sky sul canale Sky Sport 253. Per vedere Fiorentina-Bologna in streaming basta collegarsi a Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web tv in abbonamento.

Fiorentina-Bologna: info biglietti e prezzi

I biglietti di Fiorentina-Bologna possono essere acquistati presso le ricevitorie autorizzate TicketOne, il sito web oppure attraverso il call center (892.101). Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Fiorentina-Bologna: