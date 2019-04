Al San Paolo tra una settimana si giocherà il ritorno dei quarti di finale della seconda competizione europea. Ecco la situazione delle due squadre.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 12/04/2019 10:34 | aggiornato 12/04/2019 11:12

È andata male, sì. Ma non malissimo. Al San Paolo, nella partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League, la speranza di poter ribaltare tutto resta. Napoli-Arsenal sarà una partita in cui provare il tutto per tutto, in cui la squadra di Ancelotti dovrà tentare l'impresa per ribaltare il 2-0 subito all'Emirates Stadium, firmato dal futuro juventino Ramsey e dall'autogol di Koulibaly.

L'allenatore dei partenopei ha già chiamato all'appello i tifosi per il 18 aprile, quando occorrerà tutto il cuore napoletano per riuscire a ottenere una qualificazione alla semifinale di Europa League. Sarà difficile, ma non impossibile. Ancelotti d'altronde è un tecnico esperto, sa perfettamente che certe rimonte sono possibili, avendole già costruite (e anche subite) nel corso della sua carriera.

Al San Paolo i timori ce li toglieranno i nostri tifosi. Comunque l'Arsenal non è impenetrabile, anche se chiaramente un gol ci avrebbe reso più facile la vita al ritorno. Dobbiamo mantenere fiducia e ottimismo. Non credo sia questione di formazione o di giocatori, ma di forza offensiva che va messa in campo. E sicuramente la metteremo.

Europa League, Allan contrasta Ozil

Europa League, Napoli-Arsenal: indisponibili, squalificati e diffidati

La partita all'Emirates Stadium non ha creato nuovi indisponibili o squalificati in vista della gara di ritorno. Hysaj è stato l'unico calciatore a rimediare un cartellino giallo e non era diffidato. Restano a rischio squalifica per le semifinali dunque Milik, Mário Rui, Mkhitaryan e Xhaka. Quest'ultimo ad oggi è ancora indisponibile per un problema all'inguine, ma non è detto che non possa recuperare per la partita di Europa League al San Paolo.

Secondo il report medico pubblicato sul sito dei Gunners prima della sfida di Londra, c'erano possibilità di rivederlo in gruppo già nel primo round della doppia sfida con il Napoli. Ecco qui di seguito la situazione generale delle due squadre:

NAPOLI

Diffidati : Milik, Mário Rui

: Milik, Mário Rui Squalificati : nessuno

: nessuno Indisponibili: Albiol, Diawara

ARSENAL