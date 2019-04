Dai trionfi con la Lazio, fino all'attualità con il dominio Juventus. Eriksson parla a cuore aperto: "Il dominio Juve rende poco affascinante la Serie A".

Sven Goran Eriksson è un signore del calcio. Un giramondo, vero, ma soprattutto un ottimo allenatore. Tecnico da 18 titoli in carriera, tra i quali uno Scudetto con la Lazio nel 2000 e il record (condiviso con Allegri e Mancini) di Coppe Italia sollevate. Quattro. È anche l'unico allenatore della storia ad aver vinto un titolo su entrambe le panchine della Capitale. Con la Roma, infatti, si aggiudicò la Coppa Italia 85-86.

Dopo aver terminato la sua esperienza come ct delle Filippine oggi Sven è tornato a casa. In Svezia. Si sta curando, qualche problema di salute che però assicura "sarà risolto nel giro di due mesi" poi di nuovo a caccia di una panchina.

Perché a 71 anni il calcio è ancora "una droga". In una lunga intervista al Corriere dello Sport, Eriksson spazia dal passato al presente. Dai suoi anni in Italia, ai successi in biancoceleste, fino all'attualità con una Juventus dominatrice assoluta della Serie A. Per questo al nostro campionato, oggi lo svedese preferisce la Premier League. Più emozionante, spettacolare ed equilibrata.

Partiamo dall'oggi. Dal presente. La Juventus è a un passo dal suo ottavo scudetto consecutivo. Il tricolore "rischia" di arrivare con sette giornate d'anticipo, al termine di un dominio assoluto e mai in discussione. La squadra di Allegri è a oggi la padrona del nostro calcio. Un vuoto dietro le spalle dei bianconeri che secondo Eriksson fa male al movimento italiano:

La Juventus ha un squadra e una struttura societaria al top, non puoi che farle i complimenti, ma quando comincia il campionato sai già come andrà a finire ed è un peccato per il calcio italiano. Una noia. Preferisco la Premier League. Ai miei tempi potevano vincere almeno quattro o cinque squadre. Oggi no.

Juventus che è anche l'unica squadra italiana a essere veramente competitiva in Champions League. Soprattutto con un Cristiano Ronaldo in più nel motore. Eriksson non ha dubbi e la indica come una delle favorite assolute per la vittoria finale:

Se un club viene scelto da Ronaldo, vuol dire che ha un fascino particolare. Non pensavo che CR7 potesse mai arrivare in Italia. Io credo che la Juventus andrà in semifinale di Champions e poi se la giocherà col City. Ma chi ha Messi e Ronaldo ha sempre qualcosa in più.

Poi un tuffo nel passato, ricordando gli anni italiani. Gli inizi, le difficoltà e poi l'ascesa. Fino al trionfo. Arrivato il 14 maggio del 2000 con la Lazio Campione d'Italia 26 anni dopo l'ultima volta. Un tricolore inaspettato, epico, sfuggito per un soffio l'anno precedente. Ma in biancoceleste sono arrivati anche altri titoli come la Supercoppa Europea contro il Manchester United, la Coppa delle Coppe, due Coppe Italia e altrettante Supercoppe nazionali.

La Lazio per me è un pezzo meraviglioso di vita. La squadra di club più importante allenata, anche se in assoluto metto prima la nazionale inglese. Cragnotti, il mio presidente, era attaccatissimo alla squadra e sul mercato mi accontentava in tutto. Eravamo uno squadrone, pieno di campioni, mi divertivo ad allenarla.

Nella vita di Eriksson però c'è anche la Roma. Ai giallorossi non riuscì a regalare uno scudetto, anzi arrivò la beffa al fotofinish contro il Lecce già retrocesso. Però arrivò una Coppa Italia. Lo svedese ricorda la passione dei tifosi romanisti. Ma il messaggio vero Sven lo rivolge alla Fiorentina e al suo nuovo allenatore. Vincenzo Montella:

Ricordo bene gli anni di Firenze. Baggio, la famiglia Pontello, l'altro mio figlioccio che se n'è andato. Borgonovo. Era un grande attaccante e un ragazzo meraviglioso. La vita a volte è ingiusta. Baggio rimanevi incantato guardandolo, un talento straordinario. Montella era un grandissimo bomber, gli faccio l'in bocca al lupo e gli chiedo di far grande la mia Fiorentina.

Un ritorno in Serie A Eriksson non lo esclude. Non ci pensa lontanamente a ritirarsi e quando sarà di nuovo al meglio vuole ricominciare ad allenare. Magari tornando finalmente in quel paese che per lui è una parte importante di cuore: