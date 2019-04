Il terzino lancia qualche frecciata al club parigino: "Io so come si vince, dovrebbero ascoltarmi di più". E sul compagno: "È per lui che la gente viene allo stadio".

di Daniele Minuti - 12/04/2019 18:02 | aggiornato 12/04/2019 18:07

La vittoria della Ligue 1 per il Paris Saint-Germain è ormai soltanto una formalità, con il titolo che potrebbe arrivare già in questo fine settimana. Ma l'aria in casa del PSG non è serena sia per la delusione dovuta all'eliminazione dalla Champions League ancora viva nelle menti dei tifosi, che per qualche indiscrezione che agita i sostenitori parigini.

L'ennesima campagna europea sotto le aspettative ha infatti portato a pensare che durante il calciomercato estivo ci possa essere un'altra rivoluzione nella rosa magari con la cessione di qualche pezzo pregiato come Mbappé o Neymar.

Un altro giocatore che molto probabilmente lascerà il PSG è Dani Alves, il cui contratto è in scadenza a fine giugno. E proprio come accaduto ai tempi della Juventus, il terzino ex Barcellona si è lasciato andare a qualche dichiarazione di troppo contro il suo attuale club e in difesa del suo compagno brasiliano.

Dani Alves attacca il PSG

Dani Alves è stato ospite del programma radiofonico Team Duga, presentato dall'ex Campione del Mondo e d'Europa con la maglia della Nazionale francese Christophe Dugarry. Durante la trasmissione il brasiliano ha rilasciato dichiarazioni polemiche contro la dirigenza del PSG.

Io so come si vince e quando dico qualcosa dovrebbero ascoltarmi perché ho l'esperienza di chi ha vinto tutto.

Inevitabile parlare del suo compagno sia nel club francese che nella Nazionale brasiliana Neymar, mai al centro delle critiche come quest'anno al PSG. Secondo Dani Alves, gli attacchi all'ex giocatore del Barcellona sono eccessivi e la colpa è anche dei suoi compagni.

Qui ci sono giocatori che non lo capiscono. Neymar è un giocatore che ti dà ciò che ti manca, è per lui che la gente viene allo stadio e tutti dovrebbero lavorare per lui in squadra. Il futuro? Se il PSG non sta attento quel che deve succedere succederà...

Dichiarazioni molto chiare quelle di Dani Alves che parla già quasi da ex del PSG: difficile che il suo contratto venga rinnovato, in particolare dopo parole così critiche nei confronti della società. E chissà che oltre a lui i campioni di Francia non debbano salutare anche Neymar, magari voglioso di andare in una squadra dove i compagni "lo capiscano".