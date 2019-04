La Fiorentina vince la Coppa Italia Primavera, battuto 2-1 il Torino

Allo Stadio Filadelfia l'epilogo della Coppa Italia Primavera 2018/2019, con la vittoria della Fiorentina: battuto il Toro, grande prova di Vlahović e Koffi.

di Antonio Cunazza - 12/04/2019 22:58 | aggiornato 12/04/2019 23:03

La Fiorentina conquista la Coppa Italia Primavera 2018/2019, andando a vincere allo Stadio Filadelfia di Torino 2-1 contro i granata, dopo il successo per 2-0 nell'andata a Firenze sette giorni fa. Una grande prova dei viola nella doppia sfida contro il Toro, che permette ai ragazzi allenati da Bigica di conquistare la quarta Coppa Italia di categoria nella loro storia.

I granata, spinti dal proprio pubblico, partono forte cercando di ribaltare lo 0-2 subìto all'andata, ma le folate offensive di Petrungaro in fascia non vengono concretizzate da Rauti e compagni con il colpo decisivo. Al contrario, è la Fiorentina che trova l'1-0 su rigore con Vlahović (già autore della doppietta decisiva a Firenze sette giorni fa) e il Toro si trova con una montagna da scalare all'intervallo.

Nella ripresa i granata provano il tutto per tutto, trovano il pareggio con Rauti ma anche il palo sul rigore del possibile 2-1 (sempre con il numero 9 protagonista) e lentamente la Fiorentina gestisce i minuti mancanti. Allo scadere il gol di Maganijc certifica la vittoria viola e il trionfo in coppa.

L'esultanza di Vlahović dopo aver segnato il rigore dell'1-0

Coppa Italia Primavera, Torino-Fiorentina: talenti per il futuro

La doppia finale di Coppa Italia Primavera è stata una vetrina per giovani di grande talento, sia in maglia viola che in maglia granata. Su tutti, la copertina se l'è presa Dušan Vlahović, classe 2000 originario di Belgrado, capace di reggere da solo il peso dell'attacco viola, autore di tre gol in due partite e dotato anche di ottima tecnica come ha dimostrato il "cucchiaio" per il rigore dell'1-0 stasera, nella gara del Filadelfia.

Il match di ritorno giocato a Torino ha messo in evidenza anche le qualità del parigino Christian Koffi, anche lui classe 2000, abile tra le linee di centrocampo e attacco e capace di essere un punto di riferimento offensivo su molte ripartenze viola. Un po' in ombra, invece, il suo omologo in maglia granata Ben Kone, ivoriano, grande passo e fisicità ma portato troppo spesso a strafare nei 90 minuti decisivi della finale. Rimane, però, un talento molto interessante che va sgrezzato più di testa che di tecnica.

Una menzione importante va fatta anche per altri due elementi del Torino. Oltre al capitano Erick Ferigra, classe '99 già entrato nei radar della Prima Squadra di Mazzarri, e autore di prove di grande maturità nel ruolo di difensore centrale, va sottolineata la partita di Nicola Rauti e Luca Petrungaro. Entrambi classe 2000, il primo ha guidato l'attacco granata (orfano dell'infortunato Millico) con grande dedizione e tecnica, e dimostra una fisicità già interessante per palcoscenici più alti. Petrungaro, invece, continua a essere in grande crescita ed è un elemento di fascia con ottimo passo e buona capacità di fare scelte offensive efficaci, sicuramente da considerare in prospettiva per il futuro.

Le immagini più belle della finale Torino-Fiorentina

Per la Fiorentina si tratta della quarta Coppa Italia Primavera della sua storia. È anche il primo trofeo vinto fra i professionisti dall'allenatore Emiliano Bigica, ex giocatore viola nella seconda metà degli anni '90, ed è una grande rivincita per la squadra viola dopo le due finali perse dell'anno scorso (scudetto e Viareggio) contro l'Inter.