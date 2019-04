L'incontro andato in scena a NXT TakeOver: New York è stato valutato dal giornalista specializzato Dave Meltzer come il migliore mai visto nella compagnia.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 12/04/2019 10:42 | aggiornato 12/04/2019 10:45

Il periodo più caldo in WWE, cioè quello che accompagna la settimana di WrestleMania, è ufficialmente agli archivi e anche stavolta il weekend che accompagna l'evento più importante dell'anno per la compagnia di Stamford è stato ricchissimo di immagini indimenticabili per gli appassionati.

Dalle emozionanti vittorie del titolo per idoli della folla come Seth Rollins, Becky Lynch e Kofi Kingston passando per il saluto a Kurt Angle, che si è ritirato ufficialmente dal ring, il pubblico presente allo "Showcase of Immortals" ha potuto assistere a momenti che rimarranno nella storia.

Ma altrettanta fortuna hanno avuto gli spettatori dell'evento che si è tenuto nella notte fra venerdì e sabato e cioè TakeOver: New York, lo show speciale del brand NXT. Il main event dell'evento è stato l'incontro fra Johnny Gargano e Adam Cole che è stato decretato come il più bel match mai lottato in WWE.

Johnny Gargano a WWE NXT TakeOver: New York

WWE, lottato il miglior match della storia della compagnia

L'importante riconoscimento arriva direttamente da Dave Meltzer, giornalista specializzato e molto famoso nell'ambito degli sport di combattimento che da decenni valuta gli incontri di tutte le federazioni con un rating che normalmente va da 0 a 5 stelle (scala che è stata "rotta" solo in rarissimi casi per match che hanno superato il voto massimo).

Ebbene il rating assegnato all'incontro per il vacante titolo di NXT fra Gargano e Cole è stato valutato con 5,5 stelle, decisione che gli permette di diventare ufficialmente quello con il voto più alto mai assegnato in WWE. Nella compagnia di Stamford erano 9 i match premiato da Meltzer con le 5 stelle ma l'incontro durato più di 38 minuti che ha chiuso TakeOver: New York è stato il primo a superare il rating perfetto assegnato dal giornalista statunitense, entrando nella storia della federazione.

Ecco di seguito tutti i match a cui sono state assegnate almeno 5 stelle, con Gargano che ha partecipato a ben 3 di questi incontri. E tutto nello spazio di un anno e mezzo a partire dal gennaio del 2018.