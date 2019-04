Chievo-Napoli: probabili formazioni, statistiche, dove vederla in TV

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 12/04/2019 12:32 | aggiornato 12/04/2019 12:36

Chievo-Napoli è la gara della 32ª giornata di Serie A che si gioca domenica 14 aprile alle 18.

Il Napoli è secondo in classifica con 64 punti, mentre il Chievo è ultimo con 11 punti all'attivo.

L'arbitro di Chievo-Napoli è il signor La Penna, supportato da Manganelli e Colarossi, Massimi il quarto uomo. Al VAR ci sarà Abisso, coadiuvato da Di Iorio.

Chievo-Napoli: statistiche e curiosità

Getty Images Il centrocampista del Chievo Emanuele Giaccherini ha collezionato 20 presenze in Serie A con la maglia Napoli tra l’ottobre 2017 e l’ottobre 2018, segnando una sola rete

Simone Verdi del Napoli ha segnato tre reti contro il Chievo in Serie A (tutte nelle ultime tre sfide), contro nessuna squadra ha realizzato più gol nel massimo campionato.

Il centrocampista del Chievo Emanuele Giaccherini ha collezionato 20 presenze in Serie A con la maglia Napoli tra l’ottobre 2017 e l’ottobre 2018, segnando una sola rete.

Sfida tra la squadra che ha segnato di più negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato (Napoli 17) e quella che ne ha subiti di più nell’ultimo quarto d’ora (Chievo 15).

Da una parte il Napoli è la squadra che ha segnato maggiormente da fuori area (15) nella Serie A in corso, dall’altra nessuna ha subito più reti dalla distanza del Chievo (12).

Nelle ultime sei partite di campionato il Napoli ha sia segnato che subito gol: 21 reti (3.5 in media a match).

Il Napoli ha perso l’ultima trasferta di campionato contro l’Empoli, non infila due sconfitte esterne consecutive in Serie A da aprile 2016 (tre in quel caso).

Il Chievo è uscito sconfitto nelle ultime tre partite di campionato non segnando alcuna rete, solo due volte in Serie A ha perso quattro match consecutivi rimanendo sempre a secco di gol (nel novembre 2008 e nel marzo 2005).

Se il Chievo pareggia o perde retrocede in Serie B per la seconda volta nella sua storia, a prescindere dai risultati delle altre squadre.

Dopo aver vinto quattro delle prime cinque gare casalinghe contro il Napoli in Serie A (1P), il Chievo ha perso quattro delle ultime cinque – pareggio per 0-0 in quella più recente del novembre 2017.

Il Napoli è imbattuto da otto sfide contro il Chievo in Serie A (6V, 2N) e ha segnato almeno due gol in cinque di queste.

Dove vedere in TV e streaming Chievo-Napoli

Chievo-Napoli sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Chievo-Napoli in streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio destinato agli abbonati Sky, oppure su NOW TV, la web TV in abbonamento.

Probabili formazioni Chievo-Napoli

Chievo (4-4-2): Sorrentino; De Paoli, Cesar, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Pellissier.

Sorrentino; De Paoli, Cesar, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Chievo-Napoli: info biglietti e prezzi

I biglietti di Chievo-Napoli sono acquistabili presso il circuito TicketOne, le ricevitorie autorizzate e il call center al numero 892.101. È possibile acquistare i biglietti al botteghino del Bentegodi solo il giorno della partita dalle 9.30 alle 18.30. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Chievo-Napoli: