di Andrea Bracco - 12/04/2019 12:02 | aggiornato 12/04/2019 12:07

Quella tra Maurizio Sarri e il Chelsea ha tutta l'aria di essere la classica storia d'amore che siamo abituati a vedere nelle pellicole cinematografiche: la parte dei protagonisti è recitata di solito da due persone caratterialmente forti, talvolta scontrose, spesso in difficoltà nell'andare incontro alle esigenze del partner. Atteggiamenti particolari, che quest'anno paiono andare particolarmente di moda nell'ovest di Londra, dove tra la tifoseria dei Blues e l'ex tecnico del Napoli si è sviluppato un rapporto basato principalmente sulle simpatie (o antipatie, dipende da che parte volete guardarla) umane.

Questo è accaduto nonostante i risultati del Chelsea non siano propriamente da buttare: in Premier League i ragazzi di Sarri sono in tabella di marcia per combattersi con le concorrenti per un posto nella prossima Champions League, torneo al quale però si può arrivare anche passando da una vittoria dell'Europa League, emulando il cammino che due anni fa portò il Manchester United ad alzare il trofeo, per poi permettere all'Inghilterra di presentarsi al via della massima competizione continentale con cinque club.

Nell'andata dei quarti di finale i Blues hanno ipotecato il passaggio del turno andando a vincere in casa dello Slavia Praga. La partita, va detto, non è stata indimenticabile. Per lunghi tratti è sembrato addirittura che il Chelsea giocasse per lo 0-0, non forzando le giocate e tenendo i ritmi abbastanza bassi, quasi come se ci si volesse accontentare di giocarsi la qualificazione nel match di ritorno. Poi, all'improvviso, è arrivato il lampo firmato da Marcos Alonso a risolvere la partita, terminata 0-1 contro quella che, unanimemente, veniva considerata l'avversaria più morbida delle otto rimaste in gara.

I tifosi non si sono fatti sfuggire l'ennesima occasione per contestare l'operato di Sarri. Il che, diciamolo, non è certo una novità, visto che i primi mugugni sulla proposta di gioco del toscano risalgono addirittura alla prima partita ufficiale della stagione, quando il Chelsea uscì decisamente ridimensionato dall'incrocio con il Manchester City in Supercoppa. Già in quei giorni a Londra ci si interrogava sul fatto che il Sarrismo potesse o meno attecchire, ma le prime uscite in campionato avevano mandato in standby ogni vena polemica.

Sarriball is a fallacy, what's true, what's wrong, I don't know anymore — Sébastien (@SebC__) April 11, 2019

Anzi, a un certo punto Stamford Bridge intonava cori di supporto per il manager e il suo Sarriball, ma la tregua tra le due parti è durata molto poco. Al fischio finale della partita contro lo Slavia Praga è partito il tiro al bersaglio: il motivo scatenante riguarda proprio il gol segnato da Alonso. Sì, avete capito bene: il terzino ex Fiorentina non è ben visto dal pubblico londinese, che ha accolto la sua rete come garanzia di vederlo in campo nel prossimo weekend contro il Liverpool. Twitter è esploso di post contenenti critiche - nel migliore dei casi - o addirittura insulti, con gente che addirittura si è domandata se non sarebbe stato meglio cambiare canale per risparmiarsi novanta minuti di noia mortale.

Il livello dell'avversario è un altro punto sul quale in molti si sono concentrati, ben consapevoli che sul campo di una squadra come quella ceca sarebbe bastato alzare i ritmi per archiviare definitivamente la pratica. La colpa? Anche qui del tecnico, del suo Sarriball e di un piano partita arruffato, con metà squadra schierata fuori ruolo. Insomma, un vero disastro, che ha costretto l'ex allenatore del Napoli a dire la sua sulla questione, arrivata a un punto oltre il quale non è più possibile passarci sopra.

Sarri: "Stiamo andando bene, parla la nostra continuità"

Ai microfoni di Sky Sport Maurizio Sarri ci ha tenuto a difendere il suo lavoro e quello della squadra, snocciolando numeri e statistiche di un Chelsea che, nell'ultimo periodo, ha ritrovato finalmente un andamento importante:

Dopo la sconfitta contro il Manchester City i risultati stanno arrivando con continuità: la fiducia nei nostri mezzi c'è sempre stata, ma adesso dobbiamo fare i conti anche con le condizioni fisiche della squadra.

These players are terrible but they are playing under the direct instructions of Sarri.



This is pathetic football, I don't get why we persist with it.



Hazard and CHO attacking, RLC from midfield is not Sarriball, Hazard does what hazard has always done. #CFC — Geoff Barnes (@Geoff_Barnes) April 11, 2019

In effetti, dopo lo stop patito nella finale di Carabao Cup contro gli uomini di Guardiola, il ruolino del Chelsea parla chiaro e racconta di 11 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta, risultati perfettamente in linea con le altre grandi della Premier League, con la differenza che i Blues hanno ottime possibilità di fare bene anche in Europa:

Non siamo affatto andando male. Abbiamo trovato continuità, grazie anche all'innesto di alcuni giovani che ci stanno dando una mano.

In effetti i vari Hudson-Odoi e Loftus-Cheek si stanno rivelando elementi decisamente funzionali. Anche di questo andrà tenuto conto quando ci sarà da dare un giudizio complessivo dell'operato di Sarri, il cui futuro però sembra sempre più lontano da Londra. E, a giudicare dalle reazione post Slavia Praga, nell'ovest della capitale inglese sono in molti ad augurarsi che la separazione avvenga il prima possibile.