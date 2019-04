Il 23enne ivoriano del Lille, che piace anche al Napoli, è da tempo nel taccuino di Ausilio e potrebbe essere acquistato con i soldi in arrivo dalla Premier per l'esterno croato.

di Simone Cola - 12/04/2019 11:42 | aggiornato 12/04/2019 17:47

Vada come vada questa stagione, la sensazione generale è che in estate assisteremo a una vera e propria rivoluzione in casa Inter: il calciomercato nerazzurro, il primo vero con Beppe Marotta a pieno regime, registrerà sicuramente un gran numero di voci in entrata e in uscita con l'obiettivo di porre le basi per un nuovo ciclo che riporti il club a lottare per lo Scudetto. Tra i tanti nomi in ballo sembra farsi strada sempre più quello di Nicolas Pépé, esterno d'attacco ivoriano che secondo il Corriere dello Sport sarebbe finito in cima alla lista dei desideri della Beneamata.

23 anni, attaccante esterno mancino che ama partire da destra per poi accentrarsi e colpire, Pépé gioca nel Lille dalla scorsa stagione, quando con i suoi 14 gol e 5 assist in 38 partite fu una delle poche note positive di una stagione che i mastini avevano immaginato ambiziosa e che invece li vide guadagnarsi la permanenza in Ligue 1 per un solo punto: nessuno dei tre allenatori che si alternarono alla guida della squadra (Bielsa, Da Cruz e Galtier) pensò mai di rinunciare a un talento di cui si cominciò a fare il nome sempre più frequentemente in ottica mercato.

Quest'anno la conferma: con 18 gol e 11 assist Pépé, sempre presente nelle 31 giornate andate in scena fino a oggi, ha contribuito in modo determinante alla seconda posizione del Lille, prima squadra capace di posizionarsi alle spalle dell'irraggiungibile PSG. Per l'ivoriano una prova d'appello superata a pieni voti e che dovrebbe precedere il suo addio alla Ligue 1: il suo nome sarebbe finito nel taccuino di Ausilio e Marotta, sarà lui uno dei primissimi obiettivi del prossimo calciomercato dell'Inter, chiamato a sostituire l'ormai sicuro partente Perisic.

Inter, calciomercato già nel vivo: Ausilio punta Pépé

I soldi per acquistare Pépé, che il Lille valuta almeno 40-50 milioni di euro, arriveranno dalla ricca Premier League: è in Inghilterra infatti che dovrebbe quasi sicuramente trasferirsi Ivan Perisic, che l'Arsenal ha individuato da tempo come obiettivo numero uno per rinforzare una rosa di qualità ma a cui serve un'iniezione di esperienza per giocare ai massimi livelli. Il croato sarebbe ormai certo di finire nella casella cessioni del calciomercato interista la prossima estate così come l'ex-capitano Mauro Icardi, che solo la ferma eventuale imposizione del nuovo tecnico potrebbe trattenere.

Ci sarebbero comunque un contratto in attesa di rinnovo e rapporti da ricucire, tra Maurito e i compagni e tra Maurito e i tifosi, che non hanno perdonato i due mesi di latitanza del centravanti e che sembrano averlo ormai scaricato. Una separazione sembra la strada più probabile e conveniente per tutti, e in questo senso l'Inter avrebbe il suo erede già in casa: Lautaro Martinez. Le prove convincenti del giovane ex-Racing avrebbero convinto la dirigenza a dare la priorità in sede di mercato al centrocampo: sugli esterni oltre a Pépé - che piace anche al Napoli e soprattutto al Bayern Monaco, attualmente in vantaggio - piacciono Ismaila Sarr, Bergwijn, Rodrigo de Paul e Malcom.

E mentre Marotta non perde di vista la situazione che riguarda Federico Chiesa - il gioiello viola piace anche alla Juventus, ma in nerazzurro avrebbe modo di trovare spazio fin da subito - ecco che Ausilio è pronto a tornare alla carica proprio con l'Arsenal per Granit Xhaka, mediano classe 1992 seguito già tempo fa dall'Inter e che in estate potrebbe lasciare Londra in direzione Milano facendo il percorso contrario rispetto a quello di Perisic. Le due trattative sarebbero comunque slegata tra loro.