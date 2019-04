Via Vrsaljko e Cedric, in dubbio Dalbert. Per il laterale dello United servono 12 milioni. Per l’italo-brasiliano valutazione in corso.

di Francesco Maria Bizzarri - 12/04/2019 12:58 | aggiornato 12/04/2019 13:02

L'Inter e i rinforzi sulle fasce. Si lavora già alla prossima stagione con due obiettivi: Matteo Darmian ed Emerson Palmieri. Il mercato nerazzurro guarda in Inghilterra. Il laterale del Manchester United vuole tornare in Italia, l’italo-brasiliano del Chelsea, invece, cerca più spazio per tentare di andare a giocare l'Europeo con la maglia azzurra.

Sulle corsie ci sarà rivoluzione: Vrsaljko tornerà all'Atletico Madrid dopo una stagione non entusiasmante in cui è stato falcidiato dagli infortuni. A gennaio si è operato al ginocchio, da Milano non hanno nessuna intenzione di esercitare il riscatto di 17,5 milioni di euro dopo averne spesi 6,5 per il prestito.

È stato preso Cedric solo come soluzione temporanea. Anche lui tornerà alla base. Il portoghese non è il giocatore su cui l’Inter punterà per il futuro. Ecco perché saranno investiti soldi per Darmian, valutato circa 12 milioni di euro, e per Emerson Palmieri, per cui difficilmente il Chelsea chiederà meno di 20 milioni.

Si muove già il mercato dell’Inter. Meglio non farsi trovare impreparati, anche perché le idee chiare già ci sono per la difesa. Via Vrsaljko e Cedric, entrambi non verranno riscattati. In dubbio Dalbert. Unico sicuro del posto è D’Ambrosio. Si investirà sui terzini e dunque occhi in Inghilterra. Matteo Darmian vuole tornare in Italia. È un pallino di Marotta, che già nelle passate stagioni voleva portarlo alla Juventus. L’ex Torino non è in scadenza: a dicembre ha esercitato la clausola e ha prolungato il suo contratto di un altro anno. Che scadrà dunque nel 2020. Gioca poco, vuole tornare protagonista. I Red Devils per il suo cartellino chiedono circa 12 milioni di euro. Il ds Ausilio lo trattò già nella passata stagione, poi furono fatte altre scelte. Nel mercato estivo potrà esserci l’assalto definitivo.

Da Manchester a Londra. Piace molto Emerson Palmieri del Chelsea. Preso dalla Roma nel gennaio del 2018 per 20 milioni di euro più bonus, non ha mai fatto parte dei titolarissimi. Prima parte di stagione da dimenticare, ora sta trovando un po' di continuità grazie alla fiducia di Sarri. Ma il suo futuro resta in dubbio. L'Inter si è fatta avanti nonostante una valutazione non bassissima. Oltretutto, l'italo-brasiliano si trova molto bene a Londra e non ha rotto con il club. Servirà trattare.