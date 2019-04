L'ammissione del tecnico dei Lancieri: "Sicuramente de Ligt non resterà. Ci lascerà quest'estate, ma non so se andrà al Bayern Monaco o al Barcellona".

1 condivisione

di Redazione Fox Sports - 12/04/2019 16:27 | aggiornato 12/04/2019 16:46

A giugno Matthijs de Ligt lascerà l'Ajax e si trasferirà in un top club europeo. Lo ha dichiarato apertamente l'allenatore dei lancieri, Erik ten Hag, che ha parlato al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung due giorni dopo la sfida di Champions League pareggiata 1-1 contro la Juventus alla Johan Cruijff Arena:

Sicuramente de Ligt non sarà qui all'Ajax la prossima stagione, non c'è alcuna possibilità che possa restare. Ci sono troppi club interessati a lui. Ci lascerà quest'estate, ma non so se andrà al Bayern o al Barcellona

Un'indicazione più che chiara su quella che potrebbe essere la prossima maglia del classe 1999, capace di collezionare in stagione 46 presenze, 4 gol e 2 assist. Non si parla di Juventus, altro club interessato al centrale olandese, ma questo non vuol dire che i bianconeri siano esclusi dall'asta.