La prossima settimana saranno nuovamente valutate le sue condizioni, ma ad oggi c'è il serissimo rischio che torni in campo solamente la prossima stagione. Di sicuro salterà la gara di ritorno col Manchester City, in programma mercoledì 17 aprile all'Etihad Stadium.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK