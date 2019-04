All'Olimpico di Torino va in scena il lunch match della 32ª giornata.

di Redazione Fox Sports - 11/04/2019 17:48 | aggiornato 11/04/2019 17:53

Torino-Cagliari è il lunch match della 32ª giornata di Serie A in programma domenica 14 aprile alle 12.30 all'Olimpico di Torino.

I granata provano a inseguire il sogno Champions con una vittoria: la squadra di Mazzarri è infatti ottava con 49 punti, a soli 3 punti dal quarto posto.

Il Cagliari, invece, naviga a metà classifica con 36 punti, una posizione che consente ai sardi di stare abbastanza tranquilli, con 8 punti di vantaggio sul 18esimo posto.

L'arbitro di Torino-Cagliari è Irrati, supportato da Gori e Longo, Dionisi quarto uomo. Al VAR c'è Banti, con Schenone all'AVAR.

Statistiche, info e curiosità su Torino-Cagliari

Getty Images Simone Zaza ha segnato tre gol in Serie A contro il Cagliari, sua vittima preferita nel massimo campionato; tuttavia l’attaccante del Torino ha segnato un solo gol nelle ultime 19 presenze nella competizione.

Tra gli attaccanti con meno di 15 gol segnati Leonardo Pavoletti, 13 punti per il Cagliari, e Andrea Belotti, 11 punti per il Torino, sono i due i cui gol hanno portato più punti alla propria squadra.

Il Cagliari è la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato (13, otto di queste realizzate da Leonardo Pavoletti).

Il Torino è la squadra che ha sia commesso (507) che subito (462) più falli in questo campionato.

Il Cagliari ha vinto l’ultima trasferta di Serie A, dopo una serie di sei sconfitte esterne: i sardi non vincono due partite consecutive fuori casa da febbraio 2013.

Il Cagliari non pareggia in Serie A da gennaio, contro l’Empoli: da allora per i sardi cinque vittorie e sei sconfitte. Nessuna formazione attende da più tempo un pareggio in questo campionato.

Il Torino ha ottenuto 18 punti sugli ultimi 21 disponibili in casa: in campionato, nell’era dei tre punti a vittoria non ha mai fatto meglio in una serie di sette gare.

Nel 2019 nessuna squadra di Serie A ha subito meno gol del Torino (nove): nel periodo i granata hanno ottenuto 22 punti sui 36 disponibili (terza squadra del campionato dopo Juventus e Atalanta).

Il Torino ha vinto 17 delle 31 sfide casalinghe con il Cagliari in Serie A, il 55%: otto pareggi e sei successi esterni completano il bilancio.

Dopo una serie di cinque sconfitte in sei sfide di Serie A, il Torino non ha mai perso nelle ultime otto gare con il Cagliari (6V, 2N).

Torino-Cagliari: dove vederla in TV e streaming

Torino-Cagliari è visibile in diretta TV su DAZN, che ha l'esclusiva del match delle 12.30 della Serie A. Per vedere Torino-Cagliari in TV e streaming basta scaricare l'app di DAZN per smart TV, tablet o smartphone e accedere con i propri dati. Per vedere il match in streaming gratis potete attivare il mese gratuito offerto da DAZN: al termine dei 30 giorni di prova, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Torino-Cagliari: probabili formazioni

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Zaza.

Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Zaza. Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

Torino-Cagliari: info biglietti

