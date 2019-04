Il match di Ferrara apre la 32ª giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 11/04/2019 15:57 | aggiornato 11/04/2019 16:02

Sarà SPAL-Juventus ad aprire la 32ª giornata di Serie A. I bianconeri, ospiti dei ferraresi, cercano i tre punti per festeggiare l'ottavo scudetto consecutivo.

La SPAL, reduce dalla sconfitta col Cagliari, è implicata nella lotta salvezza: i ferraresi sono 16esimi in classifica con 32 punti, solo 4 in più dell'Empoli, 18esimo.

L'arbitro di SPAL-Juventus è Doveri, coadiuvato da Prenna e Tasso, Fourneau quarto uomo. Al VAR ci sarà Valeri, supportato da Bindoni all'AVAR.

SPAL-Juventus: statistiche e curiosità

L’attaccante della Juventus Moise Kean ha segnato in tutte le ultime tre partite di campionato: l’ultimo giocatore più giovane ad andare a segno per tre gare consecutive di Serie A è stato Mario Balotelli nel 2009 – qualora segnasse di nuovo sarebbe il più giovane nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota quattro.

I primi due gol dell’attaccante della SPAL Sergio Floccari in Serie A sono arrivati proprio contro la Juventus, nel febbraio 2006 – tra gli attaccanti di questo campionato con almeno 10 presenze solo Sergio Pellissier è più vecchio di lui.

La Juventus è la squadra che in assoluto ha segnato di più su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (22), la SPAL quella che ha fatto meglio in percentuale (46%, ovvero 13 da calcio piazzato e 15 su azione).

La Juventus ha segnato 30 gol nei 30 minuti finali di partita, più di ogni altra squadra in questo campionato – la SPAL è invece quella che ha realizzato meno reti nel quarto d’ora finale di gara (tre).

La Juventus ha perso solo una delle ultime 28 trasferte di Serie A: 23 successi e quattro pareggi.

Non perdendo, la Juventus vincerebbe lo Scudetto con sei giornate di anticipo, stabilendo un nuovo record nel campionato italiano.

La SPAL ha vinto le ultime due partite casalinghe di Serie A: in un singolo campionato non fa meglio dal 1968.

La SPAL ha ottenuto 32 punti in questo campionato, cinque in più rispetto alla scorsa stagione di Serie A dopo 31 giornate.

Il primo dei cinque pareggi interni a reti inviolate per la SPAL dal proprio ritorno in Serie A è stato proprio contro la Juventus, nel marzo 2018.

La SPAL ha vinto solo il 3% delle sfide di Serie A contro la Juventus (1/35), successo per 3-1 arrivato nel febbraio 1957: completano 12 pareggi e 22 vittorie bianconere.

SPAL-Juventus: orario e dove vederla in TV e streaming

SPAL-Juventus si gioca sabato 13 aprile alle 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. È possibile vedere SPAL-Juventus in TV su Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Inoltre, SPAL-Juventus sarà trasmessa in streaming da Sky Go, piattaforma riservata agli abbonati Sky, e da NOW TV, la web tv in abbonamento.

Le probabili formazioni di SPAL-Juventus

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Juventus (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Khedira, Pjanic, Bentacur, Spinazzola; Cristiano Ronaldo, Dybala.

Info biglietti di SPAL-Juventus: disponibilità e prezzi

I biglietti di SPAL-Juventus sono disponibili in vendita libera da lunedì 8 aprile alle 12 fino alle 13 di sabato 13 aprile. I canali di vendita autorizzati dei biglietti per SPAL-Juventus sono il sito di VivaTicket e le ricevitorie VivaTicket convenzionate. Di seguito ecco i prezzi dei biglietti di SPAL-Juventus:

Curva Ovest: 35€

Curva Est: 35€

Gradinata Laterale: 55€

Gradinata Centrale: 77€

Gradinata Gold: 90€

Tribuna Bianca: 68€

Tribuna Azzurra: 90€

Tribuna Blu: 117€

Tribuna VIP: 300€

Settore Ospiti: 35€

Quote 1X2 e pronostico di SPAL-Juventus

Il pronostico dei bookmakers per SPAL-Juventus è tutto a favore dei bianconeri, con la quota dell'1 che raggiunge il suo massimo su William Hill (1.95). Il 2 invece è quotato 4.75 su BetWay. Ecco le quote 1X2 di SPAL-Juventus:

William Hill

1: 4.6

X: 3.1

2: 1.95

BetWay

1: 4.75

X: 3.1

2: 1.95

Unibet

1: 4.7

X: 3.05

2: 1.95

Bwin