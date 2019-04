Roma-Udinese: probabili formazioni, dove vederla in TV, info biglietti

La Roma ospita i friulani per restare agganciata al treno Champions.

di Redazione Fox Sports - 11/04/2019 16:45 | aggiornato 11/04/2019 16:50

Roma-Udinese è la gara della 32ª giornata di Serie A che vede le due squadre in lotta per obiettivi diversi.

I giallorossi cercano la vittoria per cercare di rimanere agganciati al treno per il quarto posto, approfittando di Milan-Lazio di sabato sera. I friulani, invece, sono distanti 4 punti dal 18esimo posto e cercano una vittoria per allungare in classifica.

L'arbitro di Roma-Udinese sarà Di Bello, supportato da Tonolini e Tolfo nel ruolo di assistenti, il quarto uomo sarà Pezzuto. Al VAR ci sarà Pairetto con Lo Cicero all'AVAR.

Statistiche e curiosità di Roma-Udinese

Getty Images Rodrigo de Paul ha preso parte a 13 reti in questo campionato (nove gol, quattro assist): l’ultimo centrocampista dell’Udinese a fare meglio in una singola stagione di Serie A è stato Gaetano D’Agostino (2008/09).

L’esterno della Roma Stephan El Shaarawy ha segnato cinque gol contro l’Udinese in Serie A, inclusa la sua prima rete nella competizione nel settembre 2011: solo contro il Chievo ha fatto meglio (sette gol).

L’Udinese è stata in vantaggio nel punteggio solo in due trasferte di questo campionato, nessuna squadra ha fatto peggio: infatti quella bianconera è la squadra rimasta in vantaggio per meno minuti in trasferta (24).

L’Udinese non vince in trasferta da settembre contro il Chievo: da allora per i bianconeri quattro pareggi e sette sconfitte esterne.

La Roma ha segnato sei gol su rigore in questo campionato, meno solo di Juventus e Sampdoria (sette); l’Udinese è la squadra che ha subito più gol dagli 11 metri (otto).

In sette partite totali di Serie A Igor Tudor ha conquistato 14 punti (4V, 2N, 1P): la media di due punti a partita è la migliore per un allenatore dell’Udinese nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria.

La Roma ha sia segnato che concesso gol in tutte le ultime 10 partite casalinghe di campionato: l’unica volta in cui i giallorossi hanno raggiunto una striscia di questo tipo di 11 gare di Serie A risale al 1965.

Nell’ultima gara disputata, contro la Sampdoria, la Roma ha mantenuto la porta inviolata, dopo una serie di sette partite con gol subiti in Serie A: i giallorossi non hanno mai ottenuto due clean sheet consecutive in questo campionato.

La Roma ha segnato almeno due gol in tutte le ultime nove partite casalinghe di campionato contro l’Udinese: 26 gol nel parziale, una media di 2.9 per incontro (8V, 1P).

L’Udinese ha vinto l’ultimo confronto con la Roma in Serie A, dopo una serie di 10 successi giallorossi consecutivi.

Roma-Udinese: orario e dove vederla in TV

Roma-Udinese si gioca sabato 13 aprile alle 18 allo stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile vedere Roma-Udinese in TV su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Roma-Udinese in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma riservata agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web tv in abbonamento.

Le probabili formazioni di Roma-Udinese: c'è Dzeko

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko.

Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko. Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Pussetto, Lasagna.

Roma-Udinese: info biglietti

I biglietti di Roma-Udinese sono in vendita attraverso le ricevitorie autorizzate VivaTicket, presso gli AS Roma Store, sul sito ufficiale della Roma e tramite call center (892.101). Ecco i prezzi dei biglietti di Roma-Udinese:

Curva nord: 25€

Distinti sud: 35€

Tribuna Tevere parterre nord: 45€

Tribuna Tevere top nord: 45€

Tribuna Tevere parterre sud: 50€

Tribuna Tevere top sud: 50€

Tribuna Tevere parterre centrale: 60€

Tribuna Tevere top centrale: 60€

Tribuna Monte Mario top nord: 65€

Tribuna Monte Mario top sud: 65€

Tribuna Monte Mario top centrale: 70€

Tribuna Monte Mario sud: 75€

Curva sud centrale/laterale: esauriti

Quote e pronostico di Roma-Udinese

Il pronostico dei bookmakers per Roma-Udinese è tutto in favore dei giallorossi, con la quota dell'1 che arriva a 1.5 su Bet365. Il 2 invece tocca quota 6.5 su William Hill. Ecco le quote di Roma-Udinese:

Unibet

1: 1.49

X: 4.4

2: 6.4

Bet365

1: 1.5

X: 4.33

2: 6.5

William Hill

1: 1.5

X: 4.4

2: 6.5

Bwin