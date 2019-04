Il difensore ora in Qatar non esclude un ritorno nella Capitale e attacca Allegri: "Mai avuto problemi, forse li ha avuti lui nei miei confronti, poteva dirmi le cose in faccia".

di Alberto Casella - 11/04/2019 12:03 | aggiornato 11/04/2019 12:07

Di soddisfazioni nella sua carriera se ne è tolte parecchie Mehdi Benatia. Non è uno che possa lamentarsi, insomma, anche se l'esilio, per quanto dorato, in Qatar forse un po' gli pesa, dopo i successi e i fasti sull'asse Roma-Bayern Monaco-Juventus . Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non lo dice ma lo si capisce.

Trentun anni fra pochi giorni, il difensore marocchino, ma nato in Francia, aveva cominciato la carriera nelle giovanili del Marsiglia. Ma all'OM proprio non lo "vedevano": un tourbillon di prestiti interrotto dall'occhio lungo dei Pozzo che nel 2010 lo prelevano a costo zero dal Clermont Foot Auvergne in Ligue 2 e lo portano a Udine nella loro colonia multietnica.

I suoi compagni sono Handanovic, Asamoah, Inler e Alexis Sanchez e in panchina c'è Francesco Guidolin: gli anni migliori dei bianconeri friulani, insomma. Anni nei quali Benatia cresce tantissimo e attira l'attenzione delle grandi squadre: la Roma è la più veloce e nel 2013 versa 13 milioni per regalarlo a Garcia.

Nella Capitale disputa una stagione strepitosa, i giallorossi si classificano secondi, e puntuale arriva l'offerta che non si può rifiutare: 28 milioni dal Bayern Monaco, la plusvalenza fa gola alla Roma che lo lascia partire. Sembra il decollo verso la gloria, ma la sfortuna è dietro l'angolo: in due anni in Baviera è costretto ai box per oltre 200 giorni, fra strappi, stiramenti e guai assortiti. Torna in Serie A nel 2016, alla Juventus, prima in prestito poi in forma definitiva dalla stagione seguente, fino all'addio, non proprio sereno, del gennaio scorso. Ma è nella Capitale che Mehdi ha lasciato il cuore, e fino a poco tempo fa anche la casa e alla Roma e ai suoi tifosi è ancora molto legato:

Garcia mi ha dato fiducia, a volte gli facevo pure da interprete: mi fece persino capitano dietro a Totti e De Rossi. Sono cose che non dimentico, così come non dimentico l’Olimpico. Quando entri in quello stadio, con quella gente, hai voglia di spaccare il mondo. Meriterebbero di vincere di più, quei tifosi. Se tornerei? Magari... Roma rimarrà sempre speciale per me.

"Allegri? Poteva parlarmi in faccia"

Difficile, invece, che torni con lo stesso entusiasmo alla Juventus - dove pure ha vinto 5 trofei - almeno finché sulla panchina bianconera siederà Massimiliano Allegri:

Non c'è dubbio che sia un bravissimo allenatore: parla la sua carriera. Personalmente non ho mai avuto problemi con lui, forse li ha avuti lui nei miei confronti. Magari poteva dirmi le cose più in faccia.