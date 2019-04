L'ex attaccante dell'Inter era fidanzato con la sorella di O Ney. Suo padre, provocato durante una festa, avrebbe tentato di aggredire il calciatore.

0 condivisioni

di Antonio Gargano - 11/04/2019 11:59 | aggiornato 11/04/2019 15:04

Vecchi rancori tornano a galla, anche durante le feste di compleanno che includono i calciatori. È accaduto in Brasile, durante il party per i 48 anni di Isaac Azar, noto imprenditore e proprietario di una catena di ristoranti. Rissa sfiorata tra Gabigol e il padre di Neymar, entrambi presenti all'evento senza che l'uno sapesse della presenza dell'altro.

Neymar pai parte pra cima de Gabigol e o jogador responde:



“Vem tranquilo, vem tranquilo, não vem afobado assim não.” pic.twitter.com/4nkDzRtasg — FOX Sports Brasil (@FofoxSportis) April 11, 2019

Il motivo del battibecco tra i due non riguarda direttamente O Ney, ma tutta la sua famiglia. Gabigol, infatti, era fidanzato con la sorella del calciatore del PSG, Rafaella, con la quale non si sarebbe lasciato in buoni rapporti. Gli screzi tra i due hanno lasciato strascichi anche tra i parenti, tanto da incrinare il rapporto tra l'ex attaccante dell'Inter e i genitori della sua ex fidanzata.

In occasione della festa di compleanno in Brasile, sia Gabigol che il padre di Neymar figuravano sulla lista degli invitati. Incrociarsi nello stesso ambiente ha evidentemente riacceso le vecchie polemiche che si erano create in famiglia, al punto da sfiorare la rissa davanti agli ospiti. Fortunatamente, i presenti sono riusciti a dividere i protagonisti della diatriba.

Rissa sfiorata in Brasile, scontro tra Gabigol e il padre di Neymar durante una festa di compleanno

Gabigol contro Neymar sr, rissa sfiorata in Brasile

L'indiscrezione è stata riportata dal quotidiano brasiliano O Dia, che ha parlato dello scontro tra Gabigol e Neymar sr. in Brasile. L'episodio risalirebbe al 25 marzo, ma è trapelato soltanto nelle ultime ore. Stando alla ricostruzione dei fatti, il calciatore del Flamengo si sarebbe accorto per primo della presenza dell'ex suocero, per poi iniziare a provocarlo a distanza dopo aver incrociato il suo sguardo.

"Neymar pai me disse que eu só ia ficar no cheirinho com o Flamengo, aí eu disse que o único cheirinho que eu senti, foi o bacalhau da sua filha."



–Gabigol pic.twitter.com/O3KLu77Och — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasiu) April 10, 2019

È bastato poco per scatenare la reazione di Neymar sr., che si è immediatamente scagliato contro l'attaccante brasiliano. Sia gli ospiti, sia il personale di sicurezza del locale hanno svolto un lavoro provvidenziale per evitare il peggio tra i due, che non sono riusciti a venire a contatto nonostante ci fossero pochi istanti per intervenire.

Nella concitazione, però, non tutti se la sono cavata: un amico di Gabigol è stato aggredito dal bodyguard personale del padre di Neymar, che ha protetto il suo assistito dagli amici del calciatore. Nessun danno per tutti gli altri, bloccati in tempo prima che si degenerasse. L'episodio diventa curioso anche in vista della Copa America della prossima estate: cosa succederà tra Neymar e il suo ex cognato se dovessero essere convocati entrambi? La palla passa nelle mani di Tite.