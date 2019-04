Il tecnico in conferenza stampa: "Penso solo all'Udinese. De Rossi disponibile, mi aspetto molto da Kluivert e Cristante. Totti è la persona giusta".

Superato l'ostacolo Sampdoria grazie al gol di Daniele De Rossi, la Roma torna a concentrarsi sull'obiettivo quarto posto. Sabato prossimo (fischio d'inizio alle ore 18), allo Stadio Olimpico arriverà l'Udinese, reduce da due vittorie nelle ultime tre partite. Un impegno da non sottovalutare, quindi, per la formazione di mister Claudio Ranieri.

La qualificazione in Champions League dista attualmente due lunghezze, visto che i giallorossi sono svantaggiati rispetto a Milan e Atalanta per i risultati negli scontri diretti (con i rossoneri) e per la differenza reti generale (con l'Atalanta). A parità di punti, la Roma arriverebbe dietro pure alla Lazio, che nel derby di ritorno ha vendicato l'1-3 di settembre con un sonoro 3-0.

Per questo motivo, diventa decisivo ottenere quanti più punti possibili da qui alla fine del campionato. Claudio Ranieri lo sa, e nella conferenza stampa precedente alla gara con l'Udinese ha dichiarato di voler fare di tutto per raggiungere l'obiettivo.

Claudio Ranieri, da un mese sulla panchina della Roma

Roma, parla Ranieri: “Penso solo all'Udinese. De Rossi gioca”

La prima domanda è legata alla vittoria contro la Sampdoria:

È troppo presto per dire se ha fatto scattare qualcosa, ci vogliono ancora altre prove. Chiaramente ora c'è più fiducia e dobbiamo continuare su questa strada.

Poi, un pensiero su Igor Tudor, ancora imbattuto dopo tre partite alla guida dei bianconeri:

È l'avversario peggiore in questo momento, per questo sono molto preoccupato. Sono una squadra brava a chiudersi e ripartire. Dovremo essere lucidi e pazienti, senza farci prendere in contropiede. Il pubblico deve starci vicino perché la Champions è là. Noi ci vogliamo andare e abbiamo bisogno di loro.

Avanti col 4-2-3-1, per il momento l'ipotesi 4-4-2 dall'inizio è scartata. Dzeko e Schick non cominceranno la gara insieme:

A me piace giocare con due attaccanti, ma credo che l'Udinese voglia proprio questo. Sceglierò solo uno dei due. Florenzi oggi si allena con noi, vediamo come sta. Difesa a tre? Staremo a vedere.

Un anno fa, il 3-0 al Barcellona

Un anno fa la Roma eliminò il Barcellona al termine di una partita incredibile. Una vera e propria impresa che adesso, complice la stagione sottotono, sembra lontana secoli:

Quello che è stato non conta nulla, conta ciò che verrà. La mia energia è sull'Udinese, voglio un'altra prova di determinazione, di qualità, di voglia di vincere e andare in Europa.

L'ultimo gol di Dzeko all'Olimpico è datato 28 aprile 2018. Dodici mesi senza esultare davanti al proprio pubblico per il bosniaco, protagonista di un campionato non certo esaltante.

Quando il goleador principe di una squadra non segna, i suoi gol mancano sempre. Se hai un giocatore che ti abitua a stare sulle 18-20-25 reti a stagione, l'anno che non le fa pesa. Ma gioca bene, e sempre con impegno.

Dzeko e un'esultanza casalinga che manca dal 28 aprile 2018

Da Dzeko a Cristante. Anche l'ex centrocampista dell'Atalanta ha avuto un rendimento deludente, tuttavia Ranieri lo ha schierato ogni volta titolare.

È un giocatore di grossa potenzialità, lavora da un'area di rigore all'altra. Mi fa piacere averlo in squadra. Kluivert in panchina con il ritorno di El Shaarawy? Abbiamo scherzato vedendo Ajax-Juventus insieme. È un ragazzo in gamba, non è facile uscire da un progetto schematizzato come quello dei lancieri, in Italia è diverso. Mi aspetto molto da lui, così come da El Shaarawy.

Il discorso si sposta sulla dirigenza, in particolare sul ruolo di Francesco Totti. Può essere lui la persona giusta per la crescita della Roma?

Passo dopo passo sta entrando sempre di più in questo ambiente. Ha voglia di arrivare ad alti livelli ed è la persona giusta, ma bisognerà avere la pazienza di aspettarlo perché nessuno nasce imparato.

Da un simbolo a un altro, da Totti a De Rossi:

Daniele può giocare ed è questa la cosa importante.

Il gol di De Rossi contro la Sampdoria

Si parla anche di tattica, in particolare dell'utilizzo degli esterni col piede opposto alla fascia di competenza:

Possiamo giocare sia con ali a piede invertito che con ali a piede aperto, dipende dalle partite. Cerco sempre di far sentire i giocatori a proprio agio.

La conferenza stampa termina con una domanda legata al futuro: cosa serve alla Roma per tornare ai livelli delle scorse stagioni?