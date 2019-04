Le parole del tecnico degli azzurri dopo la sconfitta contro i Gunners.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 11/04/2019 23:41 | aggiornato 12/04/2019 00:31

L'Arsenal vince 2-0 contro il Napoli nell'andata dei quarti di Europa League. All'Emirates Stadium decidono la rete di Ramsey e l'autogol di Koulibaly, che devia nella propria porta il tiro di Torreira. Nel post-partita Ancelotti ha commentato così a Sky Sport la prestazione dei suoi:

Sono sorpreso per come abbiamo approcciato, dovevamo avere coraggio fin da subito e invece siamo entrati in campo impauriti. Sapevamo che avrebbero iniziato forte eppure ci siamo fatto trovare impreparati. Poi è stato tutto difficile. In parte ci siamo ripresi, abbiamo sbagliato di meno e creato due occasioni gol nitide che avrebbero reso meno complicato il ritorno

Ancelotti però ci crede ancora:

Sarà complicato, certo, ma giochiamo al San Paolo e i timori ce li toglierà il pubblico che sarà come al solito importante. L'Arsenal non è una squadra impenetrabile. Nella seconda parte della gara gli abbiamo preso le misure e abbiamo controllato meglio il gioco. Dobbiamo recuperare, quindi servirà lucidità, non frenesia. Era difficile prima e ora lo è di più, ma non è impossibile

Il tecnico prosegue: