Il dirigente rossonero blinda il tecnico: "Non è mai stato in discussione. La Champions? Conterà sia per mercato che entusiasmo del gruppo".

di Marco Ercole - 11/04/2019 15:02 | aggiornato 11/04/2019 15:25

Gattuso a rischio esonero? Neanche per sogno. Questo almeno è quello che ha detto il direttore sviluppo strategico dell'area sport del Milan, Paolo Maldini. Il dirigente rossonero non mostra alcun dubbio sulla conferma dell'allenatore sulla panchina del Diavolo anche l'anno prossimo e lo spiega chiaramente nel corso della sua intervista rilasciata a Mediaset.

Siamo contenti di Rino e non è mai stato in discussione. Non c’è mai stata l’idea di cambiarlo, siamo convinti che sia l’allenatore giusto. Da parte del club c'è un rapporto molto diretto con lui, come con i calciatori. Lui sa tutto, sa cosa pensiamo di lui e del suo lavoro.

E a quanto pare nei programmi del Milan non c'è mai stata l'idea di sostituire l'allenatore:

Mai pensato di cambiarlo, può anche dare una mano ai più giovani visto che conosce bene questo ambiente. Ha ancora due anni di contratto, non gli era stata chiesta la Champions a inizio anno ma ora che ci siamo... Io e Leonardo ci diciamo spesso: che bello sarebbe tornare a vincere con Rino in panchina. Tra me e lui è rimasta una certa schiettezza nel dirsi le cose, parliamo in modo diretto. Molto meglio che parlarsi alle spalle.

Milan, Maldini sul deferimento Uefa: "Siamo pronti a tutto"

Arrivati a questo punto della stagione in questa posizione di classifica, però, è ovvio che l'obiettivo Champions sia diventato prioritario nell'ambiente rossonero. Anche perché l'eventuale raggiungimento di questo traguardo porterebbe molti vantaggi, sotto ogni punto di vista:

Conterà nel mercato ma anche per l'entusiasmo del gruppo, sarebbe brutto non andare nell'Europa dei grandi per la settima volta di fila. Tornare protagonisti in Champions necessita di tanto lavoro e vogliamo farlo nel più breve tempo possibile.

Aiuterebbe anche dal punto di vista delle entrate economiche, soprattutto adesso, dopo il nuovo deferimento dell'UEFA per il fair-play finanziario:

Anche l'anno scorso dovevamo essere esclusi dalle coppe europee e poi è intervenuto il TAS. Siamo pronti a tutto, abbiamo tante armi. Come club vogliamo che non sia un confronto duro e senza dialogo, il FPF ha azzerato i debiti nel calcio europeo ma non permettere ad una società sana e senza debiti di intervenire sul mercato è anche incostituzionale. L'Uefa ha ben capito che il Milan è una società sana, con persone competenti e vuole tornare in alto. La comunicazione non è una sorpresa, c'è un dialogo settimanale con loro. Comunque sono in discussione gli anni precedenti ad Elliott e il nostro Ceo Gazidis è già al lavoro per trovare una soluzione.

Calciomercato, Leonardo e la sfida con la Lazio

Paolo Maldini parla anche di calciomercato, a partire dalla situazione di Bakayoko, che si sta guadagnando la conferma nel Milan anche in vista della prossima stagione:

Ha dimostrato grande carattere, non aveva iniziato benissimo e si è dovuto calare in una realtà diversa a cui era abituata. Siamo super contenti di lui, proveremo a riscattarlo: dipenderà dal FPF e dalla posizione finale di campionato.

Le decisioni saranno prese come sempre insieme a Leonardo, un partner con il quale Maldini si trova benissimo:

La sua chiamata è stata una fortuna, lui ha avuto esperienze importanti da dirigente. Avere vicino uno che conosce a 360 gradi la struttura di un club per me è fondamentale. Io e Leo ci dividiamo tra ufficio e campo, i risultati determinano il successo del nostro lavoro. Cerchiamo di infondere l'idea del Milan vincente in questo gruppo.

