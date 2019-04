Milan-Lazio: probabili formazioni, dove vederla in TV, info biglietti

Il match di San Siro vale il quarto posto.

Milan-Lazio è il match della 32ª giornata di Serie A che vale il quarto posto.

Le due squadre sono divise in classifica da soli 3 punti: avanti il Milan, quarto con 52 punti, dietro la Lazio, settima a 49.

L'arbitro di Milan-Lazio sarà il signor Rocchi, supportato da Meli e Costanzo, Maresca il quarto uomo. Al VAR ci sarà Mazzoleni, all'AVAR Paganessi.

Statistiche e curiosità di Milan-Lazio

Getty Images L’attaccante del Milan Krzysztof Piątek potrebbe diventare il primo giocatore nella storia della Serie A capace di arrivare in doppia cifra con due squadre diverse nello stesso campionato.

Il Milan è, al pari del Sassuolo, una delle due vittime preferite di Marco Parolo in Serie A, cinque reti; tuttavia il centrocampista della Lazio non va a segno da 14 partite di campionato, il suo digiuno più lungo da settembre 2017.

Il 31% dei gol subiti dalla Lazio (10/32) sono arrivati nei 15 minuti finali di partita, la percentuale più alta in questo campionato – dall’altra parte il Milan è la squadra che in percentuale ha subito meno gol nel primo tempo (30%, 9/30).

In casa nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan da situazione di svantaggio (nove) in questo campionato, mentre fuori casa nessuna ne ha guadagnati meno della Lazio (uno).

La Lazio ha perso quattro delle ultime otto trasferte di campionato (3V, 1N): tante sconfitte quante nelle precedenti 19 gare esterne in Serie A (9V, 6N).

La Lazio ha guadagnato un punto nelle ultime due partite di campionato, dopo averne ottenuti 10 sui precedenti 12 disponibili.

Il Milan ha subito quattro gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato, dopo una serie di quattro partite interne con la porta inviolata.

Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime quattro partite di campionato: i rossoneri non rimangono cinque partite di fila senza successi da aprile dello scorso anno.

In casa in Serie A il Milan è imbattuto contro la Lazio dal 1989: 28 partite, 17 vittorie rossonere e 11 pareggi – nella sua storia i rossoneri non sono mai arrivati a 29 contro una singola avversaria nella competizione.

Il Milan ha segnato in tutte le ultime 13 sfide di campionato con la Lazio: nel parziale i biancocelesti hanno mancato l’appuntamento con il gol solo due volte (40 reti totali, una media di 3.1 per incontro).

Milan-Lazio: data e orario

Milan-Lazio è l'anticipo della 32ª giornata di Serie A. Il match va in scena sabato 13 aprile alle 20.30 allo stadio San Siro di Milano.

Milan-Lazio: dove vederla in TV e streaming

Milan-Lazio sarà trasmessa in diretta TV da DAZN, che ha l'esclusiva per l'anticipo del sabato della Serie A. Per vedere Milan-Lazio in streaming gratis basta scaricare l'app di DAZN per smart TV, smartphone o tablet e attivare il mese di prova gratuito, qualora non l'aveste già fatto. Al termine dei 30 giorni gratuiti, il servizio si rinnoverà al costo di 9.99 euro al mese.

Info biglietti Milan-Lazio: prezzi e disponibilità

I biglietti di Milan-Lazio sono disponibili attraverso varie modalità. È possibile acquistare i tagliandi online sul sito di eticketing rossonero, presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendita TicketOne abilitati e presso tutte le filiali BPM. Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti presso le casse dello stadio San Siro. La vendita inizia il 20 marzo alle 10 e termina sabato 13 aprile alle 20. Di seguito i prezzi dei biglietti per Milan-Lazio:

Tribuna d'onore rossa: 186€

Poltroncine rosse centrali: 146€

Primo anello rosso: 81€

Tribuna d'onore arancio: 116€

Poltroncine arancio centrali: 96€

Poltroncine arancio: 76€

Primo anello verde: 41€

Secondo anello rosso: 56€

Terzo anello rosso: 36€

Terzo anello verde: 36€

Quote 1X2 e pronostico di Milan-Lazio

Il pronostico dei bookmakers per Milan-Lazio è molto incerto. Le quote dell'1 e del 2 sono infatti molto vicine tra loro. Ecco tutte le quote di Milan-Lazio:

Bet365

1: 2.6

X: 3.3

2: 2.75

Unibet

1: 2.5

X: 3.4

2: 2.8

William Hill

1: 2.55

X: 3.3

2: 2.8

Bwin

1: 2.5

X: 3.2

2: 2.8