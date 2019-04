All'Old Trafford la Pulce deve ricorrere all'aiuto dei medici dopo mezz'ora di gioco in seguito a un'entrata vigorosa del difensore del Manchester United: esclusa la frattura, al Camp Nou sarà in campo.

di Simone Cola - 11/04/2019 11:28

La Champions League archivia il turno di andata dei quarti di finale con Ajax-Juventus e Manchester United-Barcellona, gare che vedono scendere in campo quelli che sono i due protagonisti più attesi, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che pur giocando adesso in due campionati diversi continuano a distanza la sfida che li ha coinvolti nell'ultimo decennio calcistico.

E se CR7 è l'autore del gol che porta avanti la Juventus a Amsterdam, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno, la Pulce non è da meno: è lui al 12esimo minuto di gioco a gelare l'Old Trafford servendo con un assist al bacio Luis Suarez, il cui colpo di testa viene deviato nella propria porta da Luke Shaw per l'1-0 in favore del Barça. È la rete che decide una gara i cui ritmi aumentano subito vertiginosamente e che vede ancora Messi protagonista di un episodio intorno alla mezz'ora di gioco.

Al 28esimo infatti Chris Smalling entra con grandissimo vigore sull'argentino nel tentativo di anticiparlo, colpendolo prima con la spalla al volto e poi successivamente anche con la mano destra: un contatto certamente non volontario - né l'arbitro Rocchi né Irrati al VAR hanno ritenuto di sanzionare il difensore dello United - ma sicuramente pericoloso, che vede Messi franare a terra e perdere molto sangue prima di essere soccorso dal medico blaugrana Ricard Pruna. Sono momenti di tensione quelli che precedono il ritorno in campo della Pulce, che concluderà poi regolarmente la gara.

Messi, esclusa la frattura al naso: al ritorno contro lo United ci sarà

Manchester United-Barcellona si conclude 0-1, con i blaugrana pericolosi in numerose altre occasioni e i Red Devils che soltanto grazie a De Gea mantengono speranze, seppure flebili, di qualificazione al ritorno previsto al Camp Nou martedì prossimo. Una gara che al 99% avrà sicuramente avere tra i propri protagonisti anche Lionel Messi, che oggi si sottoporrà a ulteriori analisi ma per cui i medici avrebbero già escluso una frattura al naso e quindi un conseguente stop.

Rientrato in campo dopo aver rifiutato la sostituzione, l'argentino è stato protagonista di una prova opaca e nervosa, conseguenza del colpo ricevuto da Smalling: impossibilitato a vedere correttamente a causa di un rigonfiamento del sopracciglio sinistro, Messi ha dovuto respirare con la bocca per il resto della partita, trascinato dall'orgoglio e dalla determinazione che gli hanno comunque permesso di contribuire a una vittoria che avvicina sensibilmente i blaugrana alle semifinali.

Rassicurazioni sulla presenza dell'argentino nel ritorno del Camp Nou sono arrivate durante la gara, con Messi che comunque ha continuato a giocare, sia al termine della stessa: il compagno della Pulce Sergio Busquets si è infatti detto quasi certo che non fosse niente di grave, impressione confermata dallo staff medico. Le visite previste in giornata sarebbero dunque una formalità, così come il riposo forzato sabato contro l'Huesca: una settimana di riposo precauzionale e poi Leo tornerà al suo posto, deciso a inseguire un Triplete sempre più vicino.