Il 24 aprile di un anno fa, prima di Liverpool e Roma, il tifoso dei Reds Sean Cox fu gravemente ferito da un supporter giallorosso durante gli scontri verificatisi nei pressi di Anfield. Di lì a breve sarebbe iniziato il match valido per l'andata della semifinali di Champions League, ma l'attenzione si spostò per forza di cose su quanto successo fuori.

Cox entrò in coma e rischiò la vita. Oggi è paralizzato e sta affrontando un lunghissimo percorso di riabilitazione che però non gli permetterà di tornare a condurre la vita di prima. Intanto per la prima volta si mostra in pubblico e ringrazia chiunque lo abbia sostenuto in questi mesi difficilissimi.

In un video pubblicato da BBC North West, si vede Cox che dice "grazie" e mostra il pollice. Tra l'altro nel weekend che sta per arrivare, andrà in scena a Berlino una partita di beneficienza in suo onore.

