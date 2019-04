Rischiava fino a 8 giornate di squalifica, Mario Balotelli. Il Bordeaux aveva infatti portato all'attenzione della Commissione disciplinare un colpo rifilato dall'attacante a Pablo durante il match di venerdì scorso tra i girondini e il Marsiglia, valido per la 31esima giornata di Ligue 1 e vinto 2-0 dai padroni di casa grazie alle reti di Kamano su rigore e De Preville.

Una manata che ha provocato la rottura del setto nasale al difensore brasiliano e che era sfuggita sia all'arbitro Hakim Ben El Hadj che al VAR. La Commissione disciplinare ha deciso di non sanzionare Super Mario, fermandolo semplicemente una giornata ma per somma di ammonizioni.

Due invece i turni di stop che dovrà scontare Pablo, che prima è stato ammonito per proteste e poi espulso per una spallata rifilata proprio a Balotelli. Il proprietario americano del Bordeaux, Joe DaGrosa, non ha preso bene questa decisione e su Twitter si è sfogato:

I have a great deal of respect for the league but it is incomprehensible that Pablo, after getting his nose broken, should be facing a two game suspension. I sincerely hope in the future that Bordeaux and it’s players are shown more respect by all parties involved.