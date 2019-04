L'attaccante sarà sanzionato dopo il suo comportamento in Barcellona-Atletico Madrid: 4 giornate per gli insulti all'arbitro e 4 per averlo afferrato.

di Daniele Minuti - 11/04/2019 11:00 | aggiornato 11/04/2019 11:05

La sconfitta in casa del Barcellona arrivata sabato scorso potrebbe costare molto cara all'Atletico Madrid, non soltanto perché mette in dubbio il secondo posto nella classifica della Liga (con il Real Madrid che è a soli 2 punti dalla squadra allenata di Simeone a 7 turni dalla fine) ma anche per la situazione legata a Diego Costa.

Il centravanti della Nazionale spagnola è stato il protagonista in negativo della sfida del Camp Nou, per via dell'espulsione arrivata alla mezz'ora di gioco dovuta a una spopositata reazione nei confronti dell'arbitro dopo un fallo non concesso.

Diego Costa ha insultato pesantemente il direttore di gara Gil Manzano che lo ha mandato prontamente negli spogliatoi, ma il referto ha riportato le gravi parole dell'ex giocatore del Chelsea nei confronti dell'arbitro che gli costeranno sicuramente una maxi squalifica: per lui l'annata potrebbe essersi chiusa in anticipo.

Piqué che consola Diego Costa durante Barcellona-Atletico Madrid

Stangata per Diego Costa: il raptus di Barcellona-Atletico Madrid gli costa 8 giornate di squalifica

Secondo le indiscrezioni del programma radiofonico "El Partidazo de COPE", poi raccolte da Marca, il comportamento di Diego Costa durante Barcellona-Atletico Madrid comporterà una squalifica di ben 8 giornate di campionato per il centravanti.

La pesante sanzione è dovuta non soltanto a quanto detto dal giocatore all'arbitro, ma anche al suo atteggiamento intimidatorio: 4 giornate infatti saranno saltate per i termini ingiuriosi rivolti al direttore di gara mentre altre 4 saranno aggiunte perché il brasiliano naturalizzato spagnolo lo ha vigorosamente trattenuto mentre protestava.

Una notizia molto pesante per Simeone e per i Colchoneros che a 7 turni dalla fine del campionato spagnolo potrebbero aver perso Diego Costa per tutto il resto della stagione. Si attende l'ufficialità della sanzione per capire se l'Atletico Madrid farà ricorso ma considerando la chiarezza delle immagini e il dettagliato referto arbitrale che ha trascritto le parole della punta (“me cago en tu puta madre”) sembra ormai certo che la stagione 2018/2019 di Diego Costa sia terminata al Camp Nou nel momento in cui Piqué cercava di calmarlo mentre usciva dal campo.