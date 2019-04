Stangata in arrivo per Diego Costa: 8 giornate di squalifica!

Stangata in arrivo per Diego Costa: 8 giornate di squalifica!

Diego Costa è stato espulso per aver parlato con me a voce alta dicendo quanto segue: "Me cago en tu puta madre!"

Questa la decisione del "Comité de Competicion", vale a dire l'organo disciplinare della Federcalcio spagnola. L'attaccante dei Colchoneros ha ricevuto quattro giornate per aver insultato l'arbitro Gil Manzano e altre quattro per averlo afferrato per un braccio mentre protestava.

L'attaccante dei Colchoneros ha ricevuto quattro giornate per aver insultato l'arbitro Gil Manzano e altre quattro per averlo afferrato per un braccio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK