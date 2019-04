Ma all'indomani della sfida non si parla solo di questo fotogramma, dell'ennesima prodezza del numero 7 bianconero. C'è anche un'altra immagine che sta generando commenti a ripetizione. Risale a pochi secondi prima del fischio d'inizio, precisamente al momento in cui risuonava l'inno della Champions alla Johan Cruijff Arena di Asmterdam.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK