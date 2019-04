L’attaccante argentino ha parlato della coesistenza con il numero 9.

11/04/2019

Ha smaltito l'infortunio muscolare subito in Nazionale e ora è pronto a tornare in campo domenica prossima in occasione di Frosinone-Inter, match valido per la 32esima giornata di Serie A. Lautaro Martinez si candida fortemente per una maglia da titolare, ma ad oggi non si sa ancora se Luciano Spalletti deciderà di dare fiducia al Toro lasciando così in panchina Mauro Icardi. Intanto l'ex Racing ha rilasciato un'intervista a La Oral Deportiva in cui ha parlato del numero 9 e della loro possibile coesistenza:

Icardi mi ha aiutato tantissimo sin dal primo momento in cui sono arrivato qui. Nei primi mesi mi sono dovuto ambientare, venivo da un altro Paese e giocavo poco. Ma ho sempre dato tutto in allenamento per farmi trovare pronto quando sarebbe arrivato il mio momento. Mauro mi ha permesso di inserirmi in fretta in un nuovo gruppo

Lautaro ha proseguito: