L'ex Chelsea nelle scorse settimane ha parlato più volte con Marotta, ma Nedved e Paratici avrebbero convinto Agnelli a considerarlo come prima scelta per il post Allegri.

di Andrea Bracco - 11/04/2019 11:44 | aggiornato 11/04/2019 11:49

Antonio Conte sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti della prossima estate. L'ex manager del Chelsea è alla ricerca di un nuovo progetto tecnico nel quale rimettersi in discussione dopo la burrascosa fine dell'avventura ai Blues, durata poco più di una stagione e corredata dall'importantissima vittoria in Premier League. Il tecnico leccese vuole tornare in Italia e, negli ultimi tempi, si sono fatte tante ipotesi sulle possibili destinazioni future: dopo essere stato sondato da Roma e Milan, Conte si è sensibilmente avvicinato all'Inter, che – secondo le indiscrezioni recenti – gli avrebbe già strappato una mezza promessa.

I rapporti tra l'allenatore e Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, sembrerebbero ottimi, nonostante alcune frizioni tra i due che risalgono ai tempi della Juventus. Ma Steven Zhang vuole cominciare a vincere il prima possibile e, per farlo, non baderà a simpatie e ripicche. Anzi, Conte sembra essere il profilo ideale per provare a far compiere un ulteriore step qualitativo alla squadra. Una sorta di upgrade di Luciano Spalletti, al quale verrà stretta la mano a fine stagione con tanti ringraziamenti per il lavoro svolto fino a oggi.

Detto ciò, l'ex Chelsea ha chiesto ampie garanzie alla società: in primis sul mercato, dove l'Inter dovrà tassativamente tornare protagonista andando ad assicurarsi rinforzi di prim'ordine per tornare competitiva anche in Europa. Poi, in secondo luogo, sono state richieste garanzie di carta bianca dal punto di vista decisionale: Conte vuole poter gestire il gruppo senza ingerenze societarie alcune, sulla falsariga di ciò che accadeva qualche anno fa alla Juventus. Appurato, il matrimonio sarebbe quasi pronto per essere ufficializzato, se non fosse che - come di solito accade - in questi casi le variabili impazzite non mancano mai.

Antonio Conte, ex manager del Chelsea: nelle ultime settimane è stato accostato all'Inter, ma la Juventus pensa a lui per il post Allegri

Inter e Juventus su Conte: la dirigenza bianconera cerca il colpaccio

La Gazzetta dello Sport parla infatti di un forte ritorno della Juventus su Antonio Conte. La notizia ha del clamoroso, ma il quotidiano milanese azzarda addirittura alcuni particolari di questa indiscrezione. Secondo la Rosea, il leccese sarebbe la prima scelta per la panchina bianconera qualora Massimiliano Allegri dovesse abdicare a fine stagione. Inutile dire che il fascino di questa operazione sarebbe davvero alto, visto che nel 2014 le due parti non si erano lasciate benissimo, per usare un eufemismo.

Conte aveva abbandonato la squadra alla vigilia della partenza per il ritiro estivo, costringendo i vertici bianconeri a buttarsi sul livornese, ai tempi appena liberatosi dal Milan. Il resto è storia nota, ma nel frattempo l'ex allenatore juventino ha avuto il tempo di mettere insieme due esperienza tutto sommato positive, prima con la Nazionale - dove ha fatto un ottimo percorso a Euro 2016 - e poi con il Chelsea, portando la squadra a vincere il titolo al primo colpo. Per la Juventus rappresenterebbe la prima scelta per la panchina, una candidatura forte sostenuta in prima persona da Pavel Nedved e Fabio Paratici.

I due dirigenti avrebbero già comunicato la loro decisione ad Andrea Agnelli, che a sua volta avrebbe dato l'ok per sondare il terreno a quello che sarebbe un ritorno davvero stuzzicante. Le voci cominciano a farsi insistenti e, con due sponsor del genere, la figura di Conte aleggerà sulla testa della Juventus fino a quando lo stesso tecnico non si deciderà ad annunciare il proprio futuro. Va detto che però l'Inter non intende stare a guardare: Marotta ha portato avanti diversi discorsi approfonditi con lo stesso allenatore, intrigato dal progetto nerazzurro ritenuto molto interessante, seppure ancora in fase embrionale. Nelle prossime settimane sono attese ulteriori novità.