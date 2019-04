Ci crede ancora, Lorenzo Insigne. Dopo che il suo Napoli ha perso 2-0 all'Emirates Stadium contro l'Arsenal, nell'andata dei quarti di Europa League, il capitano degli azzurri pensa già alla sfida di ritorno in programma tra una settimana al San Paolo:

Volevamo mettere in difficoltà l'Arsenal, evidentemente non ce l'abbiamo fatta. Ma al San Paolo possiamo ribaltarla. Ora ovviamente c’è rammarico per questo risultato. Potevamo fare di meglio, adesso serve restare concentrati e pensare agli errori per non commetterli più. Non abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione