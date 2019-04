Nella notte che ha preceduto la partita, alcun supporter dei Lancieri si sono recati in centro ad Amsterdam nei pressi dell'hotel dove alloggiava la squadra di Allegri e hanno fatto esplodere dei fuochi d'artificio con l'obiettivo di disturbare il sonno dei bianconeri. Stessa identica cosa era successa in occasione di Ajax-Real Madrid.

