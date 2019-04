"I tifosi dell'Ajax hanno avuto un approccio partenopeo". Questa la frase pronunciata da Ilaria D'Amico nel pre-partita di Ajax-Juventus. Parole che hanno scatenato un'infinità di polemiche e reazioni, anche da parte del mondo politico.

Il riferimento della giornalista di Sky Sport era ai fuochi d'artificio fatti esplodere da alcuni tifosi olandesi, alla vigilia della partita, nei pressi dell'hotel dove alloggiavano i bianconeri, con l'obiettivo di disturbare il sonno di Cristiano Ronaldo e compagni.

Ai microfoni dell'ANSA Ilaria D'Amico si è difesa - a titolo personale - e ha allontanato tutte le accuse che le sono piovute adosso:

Sono stupita e senza parole per questi attacchi strumentalizzati. Non ne comprendo la ragione, ma questo non cambia di certo né l'amore e il rispetto che ho per il Napoli e per la sua città, né il totale dissenso su questo modo di usare i social network. Ho sempre riempito le mie trasmissioni di grandi apprezzamenti sul Napoli, come società, gestione, capacità di fare calcio e tifoseria, che reputo tra le più belle al mondo. Tutti fatti sempre chiaramente documentati perché avvenuti in diretta TV. Nonostante questo, qualcuno non perde occasione per attaccare