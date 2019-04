Ajax-Juventus è l'andata dei quarti di finale di Champions League che vede i bianconeri impegnati nella trasferta di Amsterdam per cercare di proseguire il cammino verso la finale di Madrid. Gli olandesi arrivano al match dopo la vittoria in trasferta sul Willem II nelle Eredivisie, e nel turno precedente hanno eliminato il Real Madrid con un complessivo di 5-3 tra andata e ritorno. La Juve di Allegri arriva dopo il 2-1 in rimonta sul Milan, e si presenta ai quarti dopo aver sconfitto l'Atletico Madrid, nell'epica rimonta dell'Allianz Stadium.

