Guida all'Emirates Stadium di Londra, stadio di casa dell'Arsenal

Tutte le informazioni, i dettagli e le curiosità sull'Emirates Stadium di Londra, lo stadio di casa dell'Arsenal.

11/04/2019 16:25 | aggiornato 11/04/2019 16:30

Inaugurato nel 2006, l'Emirates Stadium è lo stadio che sta portando l'Arsenal nel futuro. L'onore e l'onere di sostituire Highbury non è mai stato soddisfatto del tutto, almeno finora e soprattutto agli occhi dei tifosi, ma il nuovo impianto dei "Gunners" ha dato una spinta importante sia alle ambizioni del club sia alla nuova visione impiantistica delle altre società inglesi.

Capienza di 60.260 posti e servizi per il tifoso di alto livello, lo stadio dell'Arsenal è un impianto eccezionale per vedere una partita di calcio ed è stato fra i primi a dotarsi di un servizio di tour auto-guidato per tifosi e appassionati. Costato quasi 400 milioni di sterline, all'epoca della sua costruzione, è stato disegnato dallo studio Populous e realizzato in due anni.

La prima partita giocata qui è stato un match fra vecchie glorie di Arsenal e Ajax, in onore di Dennis Bergkamp, ma lo stadio ha ospitato anche concerti musicali (Bruce Springsteen è stato il primo artista a esibirsi qui nel 2008) e molte amichevoli internazionali del Brasile. Situato a 500 metri dal vecchio Highbury, ha contribuito a mantenere l'identità dell'Arsenal nel quartiere e rafforzarne il significato all'interno del nord di Londra.

Panoramica interna dell'Emirates Stadium di Londra

Dove si trova l'Emirates Stadium

L'Emirates Stadium si trova nel quartiere di Islington, a nord del centro di Londra, storicamente connesso all'Arsenal. Le radici del club biancorosso, in realtà, non sono qui ma nella zona di Woolwich, periferia sud-est della città dove il club venne fondato nel 1886 e dove rimase fino al 1913, anno in cui si trasferì nel nord di Londra. Lo stadio Highbury, predecessore dell'Emirates, è ancora ben visibile a pochi isolati dall'attuale impianto, oggi trasformato in un complesso residenziale che ha rispettato i volumi e l'architettura esterna delle tribune.

All'esterno dello stadio si ritrovano molti elementi evocativi che richiamano la storia dell'Arsenal. I due ponti di collegamento verso l'impianto sono intitolati a figure importanti del passato del club: il ponte nord, che arriva dalla stazione della metro "Arsenal", è intitolato a Ken Friar, storico dirigente dell'Arsenal classe '34, che iniziò a lavorare nel club con mansioni part-time all'età di 12 anni; il ponte sud è invece intitolato a Danny Fiszman, uno dei dirigenti più importanti della storia recente del club biancorosso, e figura centrale nel trasferimento da Highbury all'Emirates.

Sempre sul lato est dello stadio si trovano le statue di Tony Adams, ex capitano e leggenda dell'Arsenal, e di Hertbert Chapman, storico e rivoluzionario manager degli anni '30. Sul lato sud-ovest, invece, le statue dedicate alla coppia gol per eccellenza della storia moderna dell'Arsenal: Dennis Bergkamp e Thierry Henry.

La statua di Thierry Henry all'esterno dell'Emirates Stadium

Come arrivare all'Emirates Stadium

Per arrivare all'Emirates Stadium il mezzo di trasporto più comodo è la metropolitana, ma si può utilizzare anche l'autobus e, volendo, la bicicletta.

in metro : la fermata "Arsenal" , lungo la linea blu (Piccadilly) è la scelta più comoda e permette di essere a 3 minuti a piedi dall'Emirates, ma anche a un isolato di distanza dal vecchio Highbury. Altre opzioni, in metropolitana, sono le stazioni "Highbury & Islington" (a nord) e "Finsbury Park" (a sud) lungo la linea azzurra (Victoria): due punti d'arrivo ugualmente comodi da raggiungere, anche con linee ferroviarie vere e proprie, ma più distanti dallo stadio, circa 10 minuti a piedi

: la fermata , lungo la è la scelta più comoda e permette di essere a 3 minuti a piedi dall'Emirates, ma anche a un isolato di distanza dal vecchio Highbury. Altre opzioni, in metropolitana, sono le stazioni "Highbury & Islington" (a nord) e "Finsbury Park" (a sud) lungo la linea azzurra (Victoria): due punti d'arrivo ugualmente comodi da raggiungere, anche con linee ferroviarie vere e proprie, ma più distanti dallo stadio, circa 10 minuti a piedi in bus : ci sono moltissime linee di autobus che fermano attorno allo stadio dell'Arsenal, e il bus può essere una valida alternativa per spendere molto meno rispetto alla metro. In particolare, da ricordare due linee che arrivano dal centro città: la linea 4 da Waterloo e St Paul; la linea 91 da Trafalgar Square (per maggiori informazioni, consultare la mappa dei trasporti cittadini)

: ci sono moltissime linee di autobus che fermano attorno allo stadio dell'Arsenal, e il bus può essere una valida alternativa per spendere molto meno rispetto alla metro. In particolare, da ricordare due linee che arrivano dal centro città: la e St Paul; la (per maggiori informazioni, consultare la mappa dei trasporti cittadini) in bicicletta : c'è la possibilità di arrivare all'Emirates Stadium in bici. Lo stadio è dotato di moltissime aree di parcheggio e i percorsi ciclabili a Londra sono molto diffusi. Bisogna fare molta attenzione al traffico, però, soprattutto arrivando dal centro

: c'è la possibilità di arrivare all'Emirates Stadium in bici. Lo stadio è dotato di moltissime aree di parcheggio e i percorsi ciclabili a Londra sono molto diffusi. Bisogna fare molta attenzione al traffico, però, soprattutto arrivando dal centro in auto: è fortemente sconsigliato recarsi allo stadio in auto. Trovandosi in un quartiere residenziale, l'Emirates Stadium non è dotato di piazzali pubblici per la sosta, e tutti i parcheggi nelle strade intorno sono riservati ai residenti con permesso esclusivo

L'ingresso della stazione "Arsenal" della metropolitana

Dove comprare i biglietti per le partite dell'Arsenal

L'Arsenal è tra i club inglesi meno accessibili per appassionati e turisti. I biglietti sono spesso introvabili e in larga parte riservati a chi ha sottoscritto uno dei livelli di membership che danno diritto alla prelazione. Con la membership è anche possibile mettersi in coda per acquistare eventuali biglietti rimessi in vendita dagli abbonati per la singola partita.

Tour guidato e Museo dei Gunners

L'Emirates Stadium ha un'ottima offerta sia per quanto riguarda le visite dello stadio, sia per il museo. Il tour "standard" è nel formato auto-guidato e il visitatore segue un percorso prestabilito ascoltando la voce guida tramite gli auricolari forniti all'ingresso (prezzi: 25£ adulti; 20£ over65; 15£ 5-15 anni d'età; gli under5 entrano gratis). Il biglietto del tour è acquistabile online e ha validità di 3 mesi dall'acquisto. La durata complessiva della visita dello stadio è di circa un'ora.

È possibile usufruire del tour "Legend" (prezzo 40£ adulti) con un ex giocatore della storia dell'Arsenal che farà da guida. Inoltre c'è anche la versione "Matchday", una visita guidata organizzata nel giorno in cui è prevista la partita: può essere un'ottima scelta in particolare per i tifosi in trasferta che rimangono in città solo nel giorno di gara (prezzo 35£ adulti).

All'Emirates Stadium è presente il Museo dell'Arsenal (ingresso E dello stadio), la cui visita è inclusa nel tour guidato (ma è anche acquistabile a parte, biglietto a 10£ adulti). Qui si trovano tutti i cimeli, le foto e i racconti della pluricentenaria storia del club londinese, e la visita dura circa 30 minuti. Orari di apertura: dal lunedì al sabato (10-18) e la domenica (10.30-16). L'ingresso per tour e museo è nell'Armoury Store, il negozio ufficiale del club situato sul lato ovest dello stadio.

Dove dormire vicino l'impianto

Nell'area intorno all'Emirates Stadium c'è una buona scelta di hotel, situati a circa 10-15 minuti a piedi dallo stadio. In alternativa, ovviamente, il centro di Londra ha una vasta offerta di alberghi per qualunque tariffa. Da sottolineare, se si decide di alloggiare in centro città, l'importanza di scegliere un hotel che sia nei pressi del percorso della Piccadilly Line (linea blu della metropolitana) per avere un collegamento immediato con lo stadio.

5 cose da vedere a Londra in un giorno

Grazie alla metro è possibile spostarsi molto velocemente all'interno di Londra, ma le grandi dimensioni della città rendono molto difficile una visita soddisfacente in una sola giornata. Volendo abbinare l'Emirates Stadium a una visita in città, scegliamo 5 destinazioni lungo il percorso in metropolitana della Piccadilly Line.

Piccadilly Circus non può mancare nelle 5 cose da visitare a Londra in un giorno

Partiamo dalla fermata "Knightsbridge", a ovest del centro, in corrispondenza dei celebri magazzini commerciali Harrods. La fermata successiva, "Hyde Park Corner", lascia il visitatore tra i parchi pubblici Hyde Park e Green Park, alle spalle di Buckingham Palace. Da qui, arrivando sul lato opposto di Green Park, si arriva a Piccadilly Circus, uno dei cuori pulsanti di Londra.

Riprendendo la Piccadilly Line verso nord troviamo la fermata di "Covent Garden", in corrispondenza del quartiere dei teatri londinesi e dell'affascinante London Transport Museum, il museo dedicato alla storia dei trasporti pubblici londinesi. Ancora verso nord con il British Museum, raggiungibile scendendo alla fermata "Holborn", oppure alla successiva "Russell Square", e poi di nuovo sulla Piccadilly Line verso la fermata "Arsenal", per raggiungere l'Emirates Stadium.