Frosinone-Inter: probabili formazioni, dove vederla in TV, biglietti

Nerazzurri impegnati sul campo dei ciociari nel posticipo di domenica.

di Redazione Fox Sports - 11/04/2019 17:12 | aggiornato 11/04/2019 17:17

Frosinone-Inter è il posticipo della 32ª giornata di Serie A che va in scena domenica 14 aprile alle 20.30.

I nerazzurri cercano i tre punti per mantenere saldo il terzo posto, mentre i padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, cercano di risalire la china dal 19esimo posto in classifica.

L'arbitro di Frosinone-Inter sarà Massa, gli assistenti Di Liberatore e Fiorito, mentre Sacchi il quarto uomo. Sarà Pasqua l'addetto al VAR, mentre all'AVAR c'è Valeriani.

Frosinone-Inter: statistiche e curiosità

Getty Images Mauro Icardi dell’Inter ha segnato sette delle 10 reti in questo campionato in trasferta – l’attaccante argentino non ha mai terminato una singola stagione di Serie A con più gol fuori casa rispetto a quelli casalinghi.

L’attaccante del Frosinone Daniel Ciofani ha segnato nelle ultime due partite di campionato (due reti), nessun giocatore della squadra ciociara è mai riuscito ad andare in gol per tre match consecutivi di Serie A.

Il Frosinone è la squadra che ha giocato in media meno palloni in area avversaria (14 a partita) in questo campionato, dall’altra solo l’Atalanta ha una media migliore dell’Inter (27 di media).

Il Frosinone è la squadra con il differenziale negativo maggiore tra i punti ottenuti in casa (otto) e quelli guadagnati in trasferta (15) nella Serie A in corso: meno sette.

Nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Frosinone in casa (otto) nel campionato in corso; solo la Juventus invece ha raccolto più punti in trasferta rispetto all’Inter (27).

L’Inter ha vinto le ultime due trasferte di campionato, solo una volta in questa Serie A ha ottenuto almeno tre successi esterni consecutivi (quattro, tra settembre e ottobre).

L’Inter ha vinto le ultime tre partite di questo campionato contro squadre neopromosse; è dal 2013/14 che i nerazzurri non ottengono almeno quattro successi di fila in una singola stagione di Serie A contro squadre provenienti dalla cadetteria.

Il Frosinone arriva da due vittorie consecutive in Serie A (prima volta per i ciociari nel torneo) – l’ultima squadra neopromossa che ha infilato tre successi di fila nel massimo campionato è stata il Cagliari nell’ottobre 2016.

L’unico precedente in casa dei ciociari tra Frosinone e Inter in Serie A si è disputato proprio nel corso della 32ª giornata; i nerazzurri si imposero per 1-0 con gol di Mauro Icardi.

Tra le squadre contro cui il Frosinone ha perso tutte le gare disputate in Serie A, Inter è l’unica a cui non ha segnato alcun gol (tre sconfitte senza reti all’attivo su tre).

Frosinone-Inter: dove vederla in TV e streaming

Frosinone-Inter viene trasmessa in diretta TV su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. È possibile vedere Frosinone-Inter in streaming su Sky Go, la piattaforma per gli abbonati Sky, oppure in abbonamento su NOW TV.

Le probabili formazioni di Frosinone-Inter: torna Icardi

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano. Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Frosinone-Inter: info biglietti

I biglietti per Frosinone-Inter sono disponibili presso i punti vendita autorizzati VivaTicket e online sul sito di VivaTicket. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Frosinone-Inter:

Tribuna est: 80€

Tribuna superiore intero: 110€

La disponibilità delle curve è esaurita in seguito alla campagna abbonamenti.