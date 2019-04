Formula 1, Hamilton: "Ferrari non spaventa". Leclerc sogna il titolo

Le sensazioni dei piloti di Ferrari e Mercedes in vista del Gran Premio della Cina 2019 a Shanghai. Sarà ancora battaglia tra le due scuderie.

È in arrivo il gran premio numero 1000 della storia della Formula 1 e andrà in scena in questo weekend in Cina, presso lo Shanghai International Circuit. La Mercedes arriva a questo appuntamento praticamente a punteggio pieno, dopo i GP in Australia e Bahrain. Invece la Ferrari è già costretta a rincorrere e va alla caccia della prima vittoria di questo 2019.

Il leader del campionato è Valtteri Bottas con 44 punti.I Il finlandese si è aggiudicato la vittoria a Melbourne, con tanto di bonus per il best lap, ed è giunto secondo a Sakhir. Piazzamenti invertiti per Lewis Hamilton, che segue il compagno di una lunghezza nella classifica piloti di Formula 1. Il cinque volte campione del mondo ha vinto in cinque occasioni a Shanghai ed è sicuramente tra i favoriti del fine settimana.

Sebastian Vettel ha vinto una sola volta in Cina, nel lontano nel 2009 quando guidava la Red Bull. In rosso ha conquistato due secondi posti e un terzo, mentre nel 2018 è partito dalla pole position e poi la sua gara è stata rovinata dal contatto con Max Verstappen. Dopo l'errore del Bahrain, il tedesco ha voglia di riscatto e il tracciato cinese può essere favorevole alla SF90. Charles Leclerc è davanti al proprio compagno in campionato e a Sakhir è stato fermato da un guasto al motore mentre stava conquistando una vittoria ormai sicura. Sicuramente a Shanghai avrà desiderio di rifarsi.

Lewis Hamilton vuole vincere in Cina, Mercedes sogna un'altra doppietta e non teme la Ferrari.

Formula 1, GP Cina 2019: le parole di Hamilton e Bottas

Hamilton alla vigilia della prima giornata di prove libere di Formula 1 in Cina si è mostrato abbastanza fiducioso per il weekend. Riconosce la forza della Ferrari, però non ne è spaventato e ritiene la Mercedes in grado di riuscire a vincere. La scuderia di Brackley ha vinto cinque volte a Shanghai e pertanto ci aspettiamo di vederla davanti.

Qui non portiamo aggiornamenti particolari - spiega Lewis -, dunque non mi aspetto grossa differenza rispetto al Bahrain. Però le condizioni sono diverse, le temperature e la pista sono differenti. Non so come saranno le prestazioni. Velocità Ferrari impressionante sul rettilineo, dobbiamo migliorare la nostra auto in altre aree. La nostra fiducia e la nostra concentrazione non traballano. Io e il team tireremo fuori il massimo sempre. Non conta solo la velocità in rettilineo, ma pure la prestazione in curva e l’affidabilità, oltre a tutti gli altri aspetti che vanno curati. Vantaggi dalla rivalità Vettel-Leclerc? Non so. Al momento vedo che dovrò lottare contro due piloti, dovrò concentrarmi e dare il massimo perché entrambi sono molto veloci.

Anche Bottas è rimasto impressionato dalla velocità della Ferrari, soprattutto nei rettilinei. Però pure lui pensa che Mercedes possa lavorare bene nelle altre altre aree per essere competitiva e vincente.

La potenza del motore Ferrari - afferma Valtteri - può fare la differenza su questa pista perché ha lunghi rettilinei. Sappiamo che loro saranno forti in questo weekend, ma speriamo di avere anche noi i nostri punti di forza in altri settori della pista. Vedremo cosa accadrà qui, però recuperare quattro decimi in termini di pura potenza del motore è molto difficile anche nel corso di una intera stagione. Ma sicuramente lavoreremo il più possibile senza però dimenticare gli altri settori della macchina che sappiamo di poter ancora migliorare.

Sebastian Vettel e Charles Leclerc vogliono rifarsi in Cina.

Vettel e Leclerc guidano il riscatto Ferrari a Shanghai

Ci sono tante pressioni su Vettel, inizialmente indicato da Mattia Binotto come il driver di punta della Ferrari e adesso dietro al compagno in classifica. Il tedesco è subito chiamato a dare delle risposte e spera in Cina di tornare al successo, scacciando così qualche critica subita in queste settimane.

Se riusciamo a risolvere il problema dell'affidabilità - dichiara Sebastian - possiamo fare bene ed è questo il nostro obiettivo. È la terza gara in una pista diversa con condizioni diverse, vedremo cosa accadrà. C’è più di un rettilineo, ma ci sono anche alcune curve, per cui dobbiamo andare bene in tutti i settori. Mi aspetto che le Mercedes siano più vicine rispetto al Bahrain, dove non so bene cosa sia successo. Credo che sarà una battaglia molto ravvicinata, la velocità sarà importante trovarla ovunque. Spero di vedere tanto rosso e giallo sul podio domenica.

Avrà tanta voglia di riscatto pure Leclerc, che ha smaltito delusione e rabbia patite a Sakhir per concentrarsi al massimo sull'appuntamento di Shanghai. Proverà nuovamente a stare davanti a Seb e, soprattutto, a vincere. Anche Charles vuole inserirsi nella lotta per il titolo.