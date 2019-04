C'è chi ricrea in salotto la tribuna del Monumental, chi fa promesse di matrimonio e chi si tatua in tutto il corpo. Di oggi è la notizia che un tifoso del River si è tatuato un codice QR con cui rivedere via smartphone i gol della finale di Copa Libertadores. Superfluo aggiungere altro.

Finisce 3-1 per i Millonarios. Dopo il gol di Pratto, i biancorossi ribaltano la situazione con Pratto, Quintero e Martinez. Per la squadra di Gallardo è un successo storico, ottenuto contro gli eterni rivali cittadini. Meta Buenos Aires festeggia nei modi più disparati.

Sono passati più di 4 mesi dal 9 dicembre. Stadio Santiago Bernabeu, River Plate e Boca Juniors si affrontano dopo mille problemi per il ritorno della finale di Copa Libertadores. All'andata, a La Bombonera, è finita 2-2. Tutto è ancora in bilico.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK