di Luca Guerra - 11/04/2019 11:53 | aggiornato 11/04/2019 14:58

Anche l'Italia scende in campo per combattere la pirateria online. C'è la lotta alla trasmissione illegale degli eventi sportivi sul tavolo di Luca Lotti e Antonello Giacomelli. I due onorevoli del Partito democratico hanno infatti annunciato l'intenzione di presentare nel giro di poche settimane una proposta di legge che contrasti la diffusione di partite di calcio e non solo al di fuori delle reti ammesse dalla legge.

Un netto no allo streaming pirata, una piaga che affligge le TV a pagamento e che negli scorsi mesi era stata stigmatizzata ai microfoni di Sky Sport dal Presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè. Nelle idee della politica italiana, quindi, c'è l'intenzione di seguire il solco tracciato dall'Inghilterra, dove 20 giorni fa tre persone (nel dettaglio Steven King, Paul Rolston e Daniel Malone) erano state punite per aver fornito accesso illegale ai contenuti della Premier League a oltre 1000 attività commerciali e non tra pub, club e case in tutta l’Inghilterra e il Galles.

I tre avevano tratto un profitto pari a oltre 5 milioni di sterline dalla trasmissione illegale delle partite di Premier. La convinzione è che anche in Italia sia arrivato il tempo di combattere la pirateria online con un'azione decisa e organica. Fondamentale, ha spiegato Lotti all'ANSA, sarà la cooperazione.

Chiederemo alle grandi società e compagnie di telecomunicazioni di essere al nostro fianco in questa battaglia. Lo sport italiano, autentica ricchezza economica e culturale del nostro Paese, merita attenzione e tutela da ogni forma di illegalità

Lotta alla pirateria online, una proposta di legge per il calcio italiano: "Porterà nuovo reddito"

Stop all'attività fraudolenta, grazie alla quale gli utenti possono usufruire di contenuti pay, ai quali non avrebbero altrimenti accesso se non pagando i canoni preposti. Servizi utilizzati illegalmente, che rischiano di fare degli stessi utenti delle vittime di frodi o furti di identità. La via scelta per combattere lo streaming illegale nel calcio italiano (e non solo) passa dalla voglia di assicurare giustizia, ma al tempo stesso di apportare nuovi introiti nel mercato televisivo e pubblicitario. Parola di Giacomelli: