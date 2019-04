Gol e dedica emozionante. Al 25' di Arsenal-Napoli, match valido per l'andata dei quarti di Europa League, Lucas Torreira ha segnato il 2-0 al termine di un'azione solitaria. Ha rubato palla a Fabian Ruiz a centrocampo, ha sprintato, sterzato al limite dell'area, fatto fuori ancora Fabian Ruiz prima di lasciar partire il mancino, gonfiando la rete grazie alla deviazione decisiva di Koulibaly che ha spiazzato Meret. Poi l'uruguaiano è andato verso la panchina, si è fatto dare una maglietta e l'ha mostrata alle telecamere. Era raffigurato lui, che teneva una maglia della Sampdoria, al fianco di un suo amico, scomparso di recente in incidente stradale. Tutto l'Emirates lo ha acclamato, lui ha guardato in alto e ha mandato due baci al cielo.

Lucas Torreira's shot deflected off Kalidou Koulibaly into the Napoli net and it's ruled an own goal.



