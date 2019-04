Troppo Arsenal, poco Napoli: per Ancelotti la qualificazione alla semifinale di Europa League si fa difficilissima. Scopri i voti della sfida dell'Emirates.

0 condivisioni

di Stefano Fiori - 11/04/2019 22:55 | aggiornato 11/04/2019 23:04

Europa League, Emirates e squadre italiane: devi esserci una maledizione che lega le prime due componenti alla terza. O più semplicemente: quando gioca in casa, l'Arsenal è tra le squadre più pericolose del continente. L'ha toccato con mano il Milan nella scorsa stagione, lo può confermare il Napoli di stasera. Una prova troppo brutta, passiva, inconcludente quella della formazione di Carlo Ancelotti, il primo a essere infuriato con i suoi per la prestazione da dimenticare.

A Londra finisce 2-0, un risultato che complica moltissimo i piani di qualificazione partenopei: nel ritorno dei quarti di finale, tra una settimana al San Paolo, serviranno almeno tre gol. Il rimpianto del Napoli può essere quello di non aver segnato almeno una rete, con Insigne e Zielinski che si sono divorati un'occasione solare a testa.

Il rammarico più grande resta però quello di aver approcciato la gara nella maniera più sbagliata: gli azzurri sono andati subito in difficoltà, con i Gunners letali nello sfruttare ogni minimo errore in fase d'impostazione. Dopo 15 minuti, ci ha pensato il futuro juventino Aaron Ramsey a sbloccare la sfida: al 25' il raddoppio è arrivato invece dall'ex Samp Lucas Torreira. Meno spietati i padroni di casa nella ripresa, con Meret che ha alzato il muro. Ma vediamo ora i voti di quest'andata dei quarti di Europa League.

Finta di tacco e tiro deviato: l'ex Samp Lucas Torreira protagonista contro il Napoli

Europa League, le pagelle di Arsenal-Napoli 2-0

Arsenal (3-4-1-2): Cech 6; Sokratis 6.5, Koscielny 6.5, Monreal 6; Maitland-Niles 7, Torreira 7 (77' Elneny sv), Ramsey 7, Kolasinac 7; Özil 7 (66' Mkhitaryan 6); Aubameyang 6.5, Lacazette 6.5 (66' Iwobi 6). Allenatore: Emery 7.5.

Napoli (4-4-2): Meret 7; Hysaj 4.5, Maksimovic 5.5, Koulibaly 5.5, Mario Rui 5; Callejon 6, Allan 5.5, Fabian Ruiz 4.5 (83' Ounas sv), Zielinski 5.5; Mertens 5 (65' Milik 5.5), Insigne 5.5 (83' Younes sv). Allenatore: Ancelotti 5.

I migliori

Ramsey 7

Al suo gol, sui social si sono subito moltiplicati i meme. Non quelli – pessimi – sulla presunta correlazione tra le sue reti e i decessi vip, ma quelli dei tifosi della Juventus nei confronti dei sostenitori napoletani. Insomma, Aaron non ha ancora messo piede nel campionato italiano, ma già scalda la rivalità tra le prime due della Serie A. E conferma la bontà dell'operazione portata a casa dalla Juve: se è stata coniata la definizione di "tuttocampista", è anche merito del gallese.

Torreira 7

Da un futuro protagonista della Serie A a uno che, nel nostro campionato, è cresciuto. Il folletto uruguaiano comanda da gigante la mediana dei Gunners. Il tiro che propizia il 2-0 sarà stato anche deviato da Koulibaly, ma la finta di tacco "alla Cristiano Ronaldo" è sublime. È al suo primo centro in Europa League, 13° marcatore dell'Arsenal nella competizione.

Maitland-Niles 7

Il vivaio inglese è in buona salute e Ainsely "doppio cognome" ne è la prova vivente. L'Under 21 dei Three Lions serve l'assist per l'1-0 di Ramsey, sfiora il gol nella ripresa e si comporta da veterano.

Meret 7

Nella serata no del Napoli, almeno lui si salva per distacco. Soprattutto nel secondo tempo: compie almeno due interventi da numero uno vero.

150 Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Arsenal v Napoli - UEFA Europa League 2018/2019-foto-151

Chiudi 1 di 150

I peggiori

Hysaj 4.5

Elseid ne azzecca poche stasera. Poi metteteci pure che Kolasinac è in stato di grazia. Gara da dimenticare per l'albanese, sempre in difficoltà.

Fabian Ruiz 4.5

Perde un pallone ingenuo a centrocampo, permettendo a Torreira di siglare il raddoppio. Da lui, Ancelotti si aspettava una prova più gagliarda: lo spagnolo delude.

Mario Rui 5

Regala il pallone che fa partire l'azione del vantaggio dell'Arsenal. Anche lui, come Hysaj, soffre tremendamente i ritmi martellanti degli avversari.