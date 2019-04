L’evento estivo più action d’Italia è pronto a tornare. Svelati i primi ospiti e alcune delle competizioni in programma.

Mancano solo tre mesi all’ottava edizione dei DEEJAY Xmasters. Dal 13 al 21 luglio la Spiaggia di Velluto di Senigallia ospiterà ancora una volta l’unico summer event italiano interamente dedicato al mondo degli action sports. Più di 80mila persone si riverseranno nell’immenso Village di 40mila mq per provare una delle oltre 30 discipline presenti o per assistere a show e competizioni con i più forti campioni di questi sport. Quella di quest’anno si preannuncia davvero come l’edizione più importante di sempre. Il programma è in via di definizione ma gli ospiti, gli show e le competizioni già confermate bastano per rendere bene l’idea.

Nel weekend di apertura della manifestazione, quello del 13 e 14 luglio, ci saranno subito due ospiti che hanno in comune la medaglia d’oro olimpica, il titolo di campionesse del Mondo e una particolare attitudine nei confronti dei boardsports. La prima è nota a tutti gli amanti dello sport e risponde al nome di Michela Moioli. Classe 1995, 24 anni da compiere il 17 luglio, ha emozionato il mondo intero nel 2018 andando a conquistare uno storico oro per l’Italia nello Snowboard Cross a Pyeongchang in occasione delle ultime Olimpiadi Invernali.

Il 2018 è stato davvero l’anno di Michela. Oltre a quello Olimpico ha portato a casa infatti il suo secondo oro in Coppa del Mondo (il primo l’ha vinto nel 2016) e il 19 dicembre al Quirinale ha ricevuto, direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Collare d'oro al Merito Sportivo. In spiaggia sarà “difficile” riprodurre le condizioni ideali per vedere Michela eccellere nello Snowboard ma avrà modo di dedicarsi alla sua altra grande passione, il surf, e di provare tantissime altre discipline. La seconda invece è Sofia Tomasoni. Lei non è ancora maggiorenne, viene da Bologna, e a ottobre ha vinto l’oro nel Kiteboard alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Anche per lei l’anno d’oro è stato il 2018. In meno di 12 mesi ha portato a casa il titolo Europeo, quello Mondiale ed ovviamente quello Olimpico. La sua specialità è il TT:R (Twin Tip Race), categoria giovanile propedeutica al KiteFoil, recentemente inserita tra le classi veliche che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

DEEJAY Xmasters, un evento pieno di sport e divertimento

L’ottava edizione dei DEEJAY Xmasters si aprirà, così come è stato lo scorso anno, alle 5.37 del mattino con l’AlbaRun by Sport&Travel. La prova podistica non competitiva, con percorso da 10 km e passeggiata da 5 km, che ogni anno raduna oltre 1.200 partecipanti. Anche nel 2019, al sorgere del sole, la marea di runners color arancio fluo percorrerà tutto il lungomare della Marina Vecchia di Senigallia per poi addentrarsi nel centro della città e fare ritorno nel Village. Entra prepotentemente all’interno del programma degli eventi anche l’OCR (Obstacle Course Race). Questa disciplina, presente lo scorso anno con un’area training, sarà protagonista nel 2019 proprio nel weekend di apertura.

Si svolgerà infatti ai DEEJAY Xmasters la terza edizione dei Cross Game, gara nazionale di OCR che vedrà la partecipazione di Team composti da 2 atleti ciascuno, impegnati a superare 12 ostacoli disseminati all’interno dei un’area di 5.000 mq.

Il secondo weekend, quello del 20 e 21 luglio, porterà a Senigallia un altro volto storico dello sport italiano. Oro ad Atlanta 96 e bronzo ad Atene 2004, 5 ori mondiali, 4 europei e una valanga di altre medaglie tra Universiadi, Giochi del Mediterraneo e Campionati Italiani. Il suo nome è ovviamente Jury Chechi, che parteciperà ai DEEJAY Xmasters con i tecnici della sua Academy. Dopo tre giorni di allenamenti intensivi (dal giovedì al sabato) domenica 21 si svolgerà la Jury Chechi Calisthenic Challenge, sotto gli occhi attenti del "Signore degli Anelli" in persona. Nello stesso fine settimana ci sarà infatti la quinta edizione dell’Xmasters Cross Challenge, competizione individuale di Cross Fit che prevede una Fase live con 4 wod garantiti per tutti e finale per i migliori atleti e che mette in palio ben 3.000 € in materiali.

Pronta l'ottava edizione dei DEEJAY Xmasters

Sempre più attività e ospiti d'eccezione

Anche quest’anno il secondo weekend sarà caratterizzato dalla presenza del più rappresentativo Team di Skateboard italiano, il Team New Balance. Ci saranno Davide Holzknecht, Massimo Cristofoletti, Guido Zanotto e Asia Lanzi, tutti atleti dell’Italia Team di Street Skateboarding in lotta per dei posti alle Olimpiadi di Tokyo, insieme ai veterani Ale Cesario e Lukasz Kolasowski.

Grazie alla sempre più solida collaborazione con Radio DEEJAY, il 20 e 21 luglio la Deejay TRI arriverà per la prima volta a Senigallia. Parliamo dell’ormai celebre gara di Triathlon che lo scorso 19 e 20 maggio ha radunato all’Idroscalo di Milano oltre 2.700 atleti.

La triplice è ormai diventato uno dei pilastri dei DEEJAY Xmasters. Negli scorsi anni la Santini TRIO Senigallia ha fatto registrare la partecipazione di migliaia atleti, tra i quali campioni del calibro di Davide Uccellari e volti noti dello sport e dello spettacolo come Massimiliano Rosolino e Justine Mattera. Presto verranno annunciate anche tutte le novità legate alle altre discipline presenti ai DEEJAY Xmasters (Stand Up Paddle, Windsurf, Vela, Boulder, Slackline, OffRoad, BMX, Motocross, Surf, Wakeboard, Hydrofly), oltre ovviamente al palinsesto delle serate, che prevede 4 spettacoli sul Main Stage e 3 spettacoli nell’ormai celebre Surf Area dei DEEJAY Xmasters, e al programma infrasettimanale di scuole, attività e dimostrazioni che si preannuncia davvero ricco ed emozionante.