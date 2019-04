Il francese non è convinto del progetto del Manchester United: i Blancos sono alla finestra e aspettano solo il momento giusto per fare l'offerta.

di Daniele Minuti - 11/04/2019 14:29 | aggiornato 11/04/2019 14:33

La sconfitta casalinga contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League mette seriamente a rischio il passaggio del turno del Manchester United, che per approdare in semifinale dovrà ripetere l'impresa fatta contro il Paris Saint-Germain ma al Camp Nou. Questo risultato però sembra aver lasciato pesanti strascichi in casa del club inglese, che sembra sempre più rassegnato a dover perdere Paul Pogba nella sessione estiva di calciomercato.

Il centrocampista ha tratto grande giovamento dal cambiamento in panchina fatto dallo United con l'esonero di Mourinho (che aveva un pessimo rapporto col neo campione del mondo) e la promozione di Solskjaer, confermato qualche giorno fa anche per la prossima stagione.

Pogba però, nonostante il suo rendimento sia decisamente salito dal momento dell'addio dello Special One (9 gol e 7 assist all'attivo in 19 partite), sembra aver preso ormai una decisione netta sul suo futuro: l'ex Juventus vuole il Real Madrid e questa sua convinzione avrebbe creato attriti anche col suo nuovo allenatore.

Pogba rompe con Solskjaer: vuole il Real Madrid

Pogba rompe anche con Solskjaer: il Real Madrid si avvicina

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il rapporto fra Pogba e Solskjaer si sta lentamente deteriorando: il giocatore non sarebbe più convinto dal progetto tecnico del Manchester United, in particolare dopo la conferma del norvegese in panchina per le prossime stagioni.

I Red Devils sono al momento sesti in Premier League e il rischio di non qualificarsi alla prossima Champions League si fa sempre più concreto. Questi motivi rendono sempre più allettante l'ipotesi di trasferirsi al Real Madrid che dopo il ritorno di Zinedine Zidane sembrano non avere intenzione di badare a spese pur di riaprire un ciclo vincente.

Pogba ha già vinto l'Europa League con la maglia del Manchester United (venendo anche eletto miglior giocatore della competizione), per questo motivo ha espresso chiaramente la sua volontà di affrontare nuove sfide e puntare più in alto. La rottura con il suo nuovo allenatore sembra soltanto l'ultimo indizio: è il francese il grande obiettivo di calciomercato del Real Madrid.